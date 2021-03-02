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"Можна і шлюхувату. Головне – не залетіти в 16": Морозюк дала пораду 5-річному синові, як вибрати дружину

2 березня, 15:12

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Колишня дружина екскапітана "Динамо" вже готується стати свекрухою

Найвідвертіша жінка українського футболу Ірина Морозюк розповіла, якою вона буде свекрухою. Хоча її синові Іллі тепер всього п'ять років.

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Ірина Морозюк готова навіть до "шлюхуватої", як вона висловлюється, невістки. Головне, за її словами, для сина – "не залетіти в 16".

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"Я буду та свекруха, яка не вважатиме невістку картоплею", – розповіла Ірина Морозюк у себе в Instagram

"А в мого малого є кілька основних правил щодо дівчат", – продовжує Ірина

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк / Фото: Instagram

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Ось він – звід правил для сина від Ірини Морозюк

  • З дівчинкою, дівчиною, жінкою будь-якого соціального статусу і зовнішнього вигляду не можна сперечатися, лаятися, ображатися на них, підвищувати голос, і, звичайно, категорично – ніякого фізичного насильства, крім того, яке вона сама захоче темної ночі.
  • Чоловік повинен дарувати подарунки, турботу і абсолютно нічого не чекати взамін.
  • Матеріальне становище його сім'ї залежить тільки від нього. Жінка хоче працювати – добре, не захоче – теж добре.
  • Він має право вибрати собі будь-яку наречену незалежно від віку, зовнішності, національності тощо. Цинічну, шлюхувату, з цицьками або без, з одним золотим зубом або навіть без нього, для мене це зовсім неважливо... Тому що всі його перемоги або поразки в особистому житті – це його проблеми, і тільки йому за це відповідати.
  • Головне – не залетіти в 16, тому що я з натовпом дітей няньчитися не збираюся.

Ірина Морозюк обіцяє: "Дівчата, виховаю найкращого чоловіка".

"Шкода, що я вже старенька для такого чоловіка, а тим більше для такої свекрухи", – відреагувала в коментарях під постом Ірини Морозюк одна з її підписниць

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк / Фото: Instagram

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Нагадаємо, минулої весни Ірина Морозюк заявила про розлучення зі своїм чоловіком – екскапітаном "Динамо" Миколою Морозюком, зазначивши: "Думаю, він мені зраджував".

Анна Мандзюк і Ірина Морозюк

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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свекруха WAGs Ірина Морозюк діти зірок дружина футболіста

Джерело: Сегодня|Спорт

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