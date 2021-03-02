"Можна і шлюхувату. Головне – не залетіти в 16": Морозюк дала пораду 5-річному синові, як вибрати дружину

Найвідвертіша жінка українського футболу Ірина Морозюк розповіла, якою вона буде свекрухою. Хоча її синові Іллі тепер всього п'ять років.

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Ірина Морозюк готова навіть до "шлюхуватої", як вона висловлюється, невістки. Головне, за її словами, для сина – "не залетіти в 16".

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"Я буду та свекруха, яка не вважатиме невістку картоплею", – розповіла Ірина Морозюк у себе в Instagram

"А в мого малого є кілька основних правил щодо дівчат", – продовжує Ірина

Ірина Морозюк / Фото: Instagram

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Ось він – звід правил для сина від Ірини Морозюк

З дівчинкою, дівчиною, жінкою будь-якого соціального статусу і зовнішнього вигляду не можна сперечатися, лаятися, ображатися на них, підвищувати голос, і, звичайно, категорично – ніякого фізичного насильства, крім того, яке вона сама захоче темної ночі.

Чоловік повинен дарувати подарунки, турботу і абсолютно нічого не чекати взамін.

Матеріальне становище його сім'ї залежить тільки від нього. Жінка хоче працювати – добре, не захоче – теж добре.

Він має право вибрати собі будь-яку наречену незалежно від віку, зовнішності, національності тощо. Цинічну, шлюхувату, з цицьками або без, з одним золотим зубом або навіть без нього, для мене це зовсім неважливо... Тому що всі його перемоги або поразки в особистому житті – це його проблеми, і тільки йому за це відповідати.

Головне – не залетіти в 16, тому що я з натовпом дітей няньчитися не збираюся.

Ірина Морозюк обіцяє: "Дівчата, виховаю найкращого чоловіка".

"Шкода, що я вже старенька для такого чоловіка, а тим більше для такої свекрухи", – відреагувала в коментарях під постом Ірини Морозюк одна з її підписниць

Ірина Морозюк / Фото: Instagram

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Нагадаємо, минулої весни Ірина Морозюк заявила про розлучення зі своїм чоловіком – екскапітаном "Динамо" Миколою Морозюком, зазначивши: "Думаю, він мені зраджував".

Анна Мандзюк і Ірина Морозюк

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