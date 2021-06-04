Влада Седан – вагітна: Зінченко нарешті відкрив секрет (фото)

В останні тижні шанувальники Олександра Зінченка і його привабливою подружжя Влади Седан підозрювали пару в тому, що вони приховують вагітність. Дівчина ходила в широкому вбранні, явно приховуючи свою фігуру, і часом прикривала рукою живіт. Сьогодні ввечері зірковий український футболіст нарешті відкрито оголосив, що Влада знаходиться в цікавому положенні.
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Фотографія Саші в обнімку з Владою, живіт якої вже ніяк не приховаєш, з'явилася на його сторінці в Instagram. "Мій світ", – підписав Зіна англійською кадр. Навіть тут хлопець і дівчина постали в стильних чорних нарядах, а Седан одягла сукню з великим вирізом збоку і взула туфлі на підборах.
Молодих уже поспішили привітати наші відомі спортсмени й одноклубники Олександра по Манчестер Сіті: Едерсон, гімнаст Олег Верняєв, тенісист Сергій Стаховський та інші. А бельгієць Кевін де Брюйне, на котрого Зіна дуже схожий, з гумором написав: "Добре зроблено, синку".
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До речі, сьогодні наш футболіст прилетів до Харкова, де приєднався до збірної України для підготовки до чемпіонату Європи. Він пропустив два товариські матчі "синьо-жовтих", але напевно зіграє в третьому – 7 червня в Харкові з Кіпром.
Дивіться передачу Влади й Олександра після перемоги Манчестер Сіті в чемпіонаті Англії.
Тим часом Левандовські вразив неймовірним голом на тренуванні перед Євро-2020.
Згадаймо, як у середині травня Влада брала інтерв'ю у Макса Кілмана: