Эта сеточка почти ничего не скрывает: фото запрещенной секс-бомбы словацкого спорта

У велосипедистки с двумя миллионами фолловеров нет желания нравиться кому-либо, тем не менее Люсия Яворчекова продолжает расширять число своих обожателей в соцсетях

Люсия Яворчекова - секс-символ словацкого спорта / Фото: Instagram

Словачка Люсия Яворчекова, бросившая велоспорт ради карьеры модели, опубликовала ну очень горячие снимки в Instagram.

Красотка похвасталась своими формами в сеточке, которая почти ничего не скрывает.

"Мой приоритет – любить себя. У меня нет ни времени, ни энергии, ни желания нравиться кому-либо", – кокетничает словачка

Тем не менее армия ее фолловеров продолжает расти, достигнув уже отметки в 2,1 миллиона.

Отметим, что Люсия Яворчекова часто выставляет снимки на грани фола. Не так давно фото полностью голой спортсменки забанили в Instagram, но после запрета она опубликовала его снова.

Люсия Яворчекова / Фото: Instagram

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