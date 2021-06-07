Сексуальна боксерка в бікіні: відверте фото української чемпіонки Європи

Знаменита уродженка Ковеля Тетяна Коб вкотре довела, що жіночий бокс і модельна зовнішність – поняття дуже навіть сумісні.
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Зірка європейського боксу опублікувала фото в бікіні, в якому вона красується на пірсі. Від Тетяни очей не відвести!
Як зазначила в Instagram сама Коб, такій шикарній фігурі вона завдячує лазні, лазні і ще раз – лазні!
Дивіться більше фото Тетяни Коб
Відзначимо, що за свою спортивну кар'єру 33-річна українка Тетяна Коб зібрала повний комплект медалей на чемпіонатах Європи. У 2009-му в Миколаєві вона стала "золотою", в Софії 2016 – "срібною", а на Європі-2019 в Мадриді Коб здобула "бронзу".
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