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Сексуальна боксерка в бікіні: відверте фото української чемпіонки Європи

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
7 червня, 10:04
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33-річна спортсменка з Ковеля Тетяна Коб нокаутує стереотип про те, що жіночий бокс і модельна зовнішність – поняття несумісні
Зірка українського жіночого боксу Тетяна Коб
Зірка українського жіночого боксу Тетяна Коб / Фото: Instagram

Знаменита уродженка Ковеля Тетяна Коб вкотре довела, що жіночий бокс і модельна зовнішність – поняття дуже навіть сумісні.

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Зірка європейського боксу опублікувала фото в бікіні, в якому вона красується на пірсі. Від Тетяни очей не відвести!

Як зазначила в Instagram сама Коб, такій шикарній фігурі вона завдячує лазні, лазні і ще раз – лазні!

Дивіться більше фото Тетяни Коб

Відзначимо, що за свою спортивну кар'єру 33-річна українка Тетяна Коб зібрала повний комплект медалей на чемпіонатах Європи. У 2009-му в Миколаєві вона стала "золотою", в Софії 2016 – "срібною", а на Європі-2019 в Мадриді Коб здобула "бронзу".

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