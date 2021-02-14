Інтим на дивані: красуня з UFC з голими грудьми притулилася до стегон свого чоловіка

Найпопулярніша дівчина в змішаних єдиноборствах Пейдж Ванзант у День Валентина поділилася зі своїми фоловерами наступним відвертим знімком. 26-річна американка на прізвисько "12-й калібр" на дивані з голими грудьми притулилася до стегон свого чоловіка – бійця ММА Остіна Вандерфорда.

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"А як ви святкуєте День закоханих?" – поцікавилася у своїх шанувальників в Instagram Пейдж.

Нагадаємо, що тиждень тому красуня з UFC Пейдж Ванзант з поразки дебютувала в кулачних боях, поступившись за очками своїй співвітчизниці Брітен Гарт.

Дивіться, як били одна одну Брітен Гарт і Пейдж Ванзант

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Однак уже за кілька днів після побиття Пейдж Ванзант похвалилася шикарною формою, опублікувавши фото в купальнику на пляжі. Красуня!

Додамо, що торік Пейдж, попри паузу в змаганнях, привернула до себе увагу фоловерів голими знімками на карантині. Дівчина мало не щодня викладала в Мережу фото ню – зі своїм коханим. Як наслідок, зараз на неї підписано 2,7 млн людей.

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