Лице – кошмар, але яка фігура! Дівчина з ММА змінилася до невпізнання

Буквально за лічені дні після побиття Пейдж Ванзант повернула собі шикарну форму

І як їй це тільки вдається?! Ще кілька днів тому на обличчя головної красуні змішаних єдиноборств американки Пейдж Ванзант не можна було дивитися без сліз, так його "розмалювала" Брітен Гарт.

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Нагадаємо, Пейдж дебютувала в лізі кулачних боїв Bare Knuckle FC з поразки від своєї співвітчизниці одноголосним рішенням суддів – тричі по 46:49.

Однак сьогодні 26-річна Пейдж Ванзант, немов 6 лютого не було десятків пропущених у голову ударів і численних гематом після них, похвалилася своєю чарівною фігурою в купальнику на пляжі. Синці синцями, а статус секссимвола кривавого жіночого спорту треба підтверджувати. Мабуть, так вирішила американка, опублікувавши це фото в Instagram.

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Дивіться, як били одна одну Брітен Гарт і Пейдж Ванзант

Додамо, що раніше Пейдж, крім виступів у змішаних єдиноборствах, привернула до себе увагу фоловерів завдяки голим знімкам під час карантину. Дівчина мало не щодня викладала в Мережу фото ню – зі своїм коханим.

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Щодо наступної сторінки своєї бійцівської кар'єри Пейдж Ванзант налаштована рішуче. "Я Пейдж трясця його Ванзант! І я не здаюся", – заявила спортсменка.

Місячна хода Пейдж Ванзант Відео: Instagram

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