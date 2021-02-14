Доїла корів, а тепер секс-символ UFC: кривава картина українки із соковитим бюстом

Марина Мороз отримала в подарунок малюнок, на якому вона одночасно скривавлена і чарівна

Єдина українка в найпрестижнішій лізі змішаних єдиноборств (UFC) Марина Мороз, яка проживає в США, отримала незвичайний подарунок на День Валентина. Дівчині, яка є секс-символом жорстокого спорту, презентували картину, на якій вона зображена скривавленою і водночас звабливою красунею.

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На картині авторства Анни Тарасової з проділу Марини Мороз на її миле личко стікає цівка крові. Не так, звичайно, як на фото нижче. Але, погодьтеся, схожість є.

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Водночас авторка картини акцентувала і на бюсті "Залізної леді" Марини Мороз, яким вона не соромиться хизуватися на численних знімках у соцмережах.

Самій Марині картина припала до душі. "Чудова!" – написала в Instagram українка, яка в змішаних єдиноборствах виграла 9 боїв і має 3 поразки.

"Найголовніше – підкреслені груди", – відзначають підписники Марини Мороз.

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До речі, свого часу Марина Мороз розповідала "Сьогодні", що її шлях у спорт почався з роботи на фермі.

"Мені чоловік казав, мовляв, у тебе такі руки сильні, мабуть, із самого дитинства підтягувалася. Я йому кажу, що ні, корів доїла тричі на день, допомагаючи батькам-фермерам. Дев'ять корів вранці, вдень і ввечері. Зате я заробляла гроші. 1 гривня за 1 корову. А мама мені потім на ці гроші купувала речі для школи, – розповідає Марина Мороз. – Я батькам вдячна і знаю, що прорвусь у будь-якій ситуації. І якщо не буде роботи, то можу і корів піти подоїти, і машину з зерном розвантажити".

Марина Мороз про своє дитинство на фермі

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