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Доила коров, а сейчас – секс-символ UFC: кровавая картина украинки с сочным бюстом

14 февраля, 18:27

Олег Люлька Олег Люлька

Марина Мороз получила в подарок рисунок, на котором она одновременно окровавленная и обворожительная

Единственная украинка в самой престижной лиге смешанных единоборств (UFC) Марина Мороз, проживающая в США, получила необычный подарок на День Валентина. Девушке, являющейся секс-символом жестокого спорта, преподнесли картину, на которой она изображена истекающей кровью и, вместе с тем, обворожительной красоткой.

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На картине авторства Анны Тарасовой с пробора Марины Мороз на ее милое личко стекает ручеек крови. Не так, конечно, как на фото ниже. Но, согласитесь, схожесть есть.

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Вместе с тем сделан автором картины акцент и на бюсте "Железной леди" Марины Мороз, которым она не стесняется хвастаться на своих многочисленных снимках в соцсетях.

Самой Марине картина явно пришлась по душе. "Восхитительная!" – написала в Instagram украинка, в смешанных единоборствах выигравшая 9 боев при 3 поражениях.

"Самое главное, грудь подчеркнута", – отмечают подписчики Марины Мороз

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Кстати, в свое время Марина Мороз рассказывала "Сегодня", что ее путь в спорт начался с работы на ферме.

"Мне муж говорил, мол, у тебя такие руки сильные, наверное, с самого детства подтягиваешься. Я ему говорю, что нет, коров доила три раза в день, помогая родителям-фермерам. Девять коров утром, днем и вечером. Но зато я зарабатывала деньги. 1 гривна – за 1 корову. А мама мне потом на эти деньги покупала вещи для школы, – откровенничает Марина Мороз. – Я родителям благодарна и знаю, что прорвусь в любой ситуации. И если не будет работы, то могу и коров пойти подоить, и машину с зерном разгрузить"

Марина Мороз о своем фермерском детстве

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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MMA UFC смешанные единоборства Марина Мороз WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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