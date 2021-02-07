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Шикарна українка з UFC покрасувалася на Lamborghini

7 лютого, 18:49

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Марина Мороз поділилася відео із салону розкішного автомобіля і... погладила кішку

Приваблива українка зі змішаних єдиноборств Марина Мороз поділилася зі своїми підписниками декількома новими фото і відеороликами. Українська "Залізна леді" похвалилася кадрами в крутій машині Lamborghini. Було те в Маямі, де дівчина відновлювалася.

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Нові кадри Марина показала на своїй сторінці в Instagram.

Правда, дівчина нічого не відповіла на запитання й жарти, чи належить їй ця машина.

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Знайшла спортсменка момент і для сентиментальності. У своїх "історіях" в Instagram вона показала, як пускає до себе в ліжко кішку, підписавши відео англійською: "Відпочиваючи вдома".

Нещодавно кривава українка зі змішаних боїв засвітила груди в США.

Нагадаємо, 29-річна Мороз – уродженка Дніпропетровської області. У UFC вона виступає в категорії до 57 кг; в її активі 10 перемог, але є і три поразки. Дізнайтеся, як Марина в дитинстві доїла корів:

Марина Мороз про своє дитинство на фермі

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кішка UFC Lamborghini Марина Мороз
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