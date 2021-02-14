Сексапільна блондинка отримала від тренера "Динамо" сюрприз із футбольним відтінком

Дружина одного з тренерів київського "Динамо" Олега Гусєва Марія показала казкової краси подарунок, який отримала від чоловіка з нагоди Дня святого Валентина. Улюбленець уболівальників столичного клубу подарував своїй коханій величезний букет троянд василькового кольору! Як відомо, синій і білий – це кольори "Динамо".
Читайте також: День святого Валентина-2021: чим здивувати свою половинку
"Моя незвичайна валентинка", – підписала у себе в Instagram Марія Гусєва фото з букетом-гігантом.
"Красі – красу!" – коментують букет для Марії Гусєвої її фоловери.
Читайте також: Сердечка, поцілунки і вірші: як українські спортсмени вітали коханих з Днем Валентина
Раніше Марія розповіла, як познайомилася з Олегом Гусєвим.
"Ті, хто зі мною давно, знають, що я працювала моделлю і жила в Азії певний час. В одній з відпусток, коли я тільки повернулася з Токіо (до речі, напередодні тих жахливих подій із землетрусом в Японії в 2011 році), подруги запросили мене побачитися з ними і піти до клубу. Моя компанія і компанія чоловіка виявилися знайомі".
"Спочатку зі мною намагався познайомитися зовсім інший футболіст, а ось мені відразу сподобався тільки Олег. Він взяв все в свої руки і сказав, що хоче, щоб я стала його дружиною і в мене є три дні подумати".
"Я зовсім не цікавилася футболом, навіть не знала, хто він і що він. Не розуміла, як в його віці можна займатися такими несерйозними речами. Ще й додому підвіз на таксі. Ну, все, думаю, треба йому допомогти серйозно поглянути на життя", – розповідала про ті події чарівна блондинка.
Дивіться більше фото Марії Гусєвої
Читайте також:
- Циганка, що заволоділа Бєсєдіним: гаряча дружина динамівського забивала
- Балі, що ти робиш з людьми! Абсолютно гола дочка зірки тенісу катається на слоні
- Світ має бачити цей шедевр. Українська волейболістка похвалилася довгими ногами
- Абсолютно гола: зірка UFC показала, що таке свобода
- Такі груди стрибати не заважають? Сексуальна спортсменка готується до Олімпіади
Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк