Сексапільна блондинка отримала від тренера "Динамо" сюрприз із футбольним відтінком

Дружина одного з тренерів київського "Динамо" Олега Гусєва Марія показала казкової краси подарунок, який отримала від чоловіка з нагоди Дня святого Валентина. Улюбленець уболівальників столичного клубу подарував своїй коханій величезний букет троянд василькового кольору! Як відомо, синій і білий – це кольори "Динамо".

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"Моя незвичайна валентинка", – підписала у себе в Instagram Марія Гусєва фото з букетом-гігантом.

"Красі – красу!" – коментують букет для Марії Гусєвої її фоловери.

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Раніше Марія розповіла, як познайомилася з Олегом Гусєвим.

"Ті, хто зі мною давно, знають, що я працювала моделлю і жила в Азії певний час. В одній з відпусток, коли я тільки повернулася з Токіо (до речі, напередодні тих жахливих подій із землетрусом в Японії в 2011 році), подруги запросили мене побачитися з ними і піти до клубу. Моя компанія і компанія чоловіка виявилися знайомі".

"Спочатку зі мною намагався познайомитися зовсім інший футболіст, а ось мені відразу сподобався тільки Олег. Він взяв все в свої руки і сказав, що хоче, щоб я стала його дружиною і в мене є три дні подумати".

"Я зовсім не цікавилася футболом, навіть не знала, хто він і що він. Не розуміла, як в його віці можна займатися такими несерйозними речами. Ще й додому підвіз на таксі. Ну, все, думаю, треба йому допомогти серйозно поглянути на життя", – розповідала про ті події чарівна блондинка.

Дивіться більше фото Марії Гусєвої

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