Мороз по шкірі: сексуальні фото першої українки в UFC

Сьогодні стало відомо, що Денис Бондар підписав контракт з UFC. Боєць не перший з українським паспортом в промоушні. Найяскравіша представниця з України – Марина Мороз.

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У змішаних єдиноборствах Марина з 2013 року. За цей час провела 12 боїв – 9 перемог і 3 поразки. 2021 рік Мороз розпочала з виснажливих тренувань. У себе в Instagram 29-річна "Залізна леді" з Дніпропетровської області, показала, як готується до боїв.

Однак Марина не тільки старанно працює, але і знаходить час для відпочинку. Звідти дівчина викладає в соцмережі дуже гарячі фото.

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Свого часу Марина Мороз розповідала "Сегодня", яким був її шлях в спорт.

"Мені чоловік казав, мовляв, у тебе такі руки сильні, напевно, з самого дитинства підтягувалася. Я йому кажу, що ні, корів доїла три рази в день, допомагаючи батькам-фермерам. Дев'ять корів вранці, вдень і ввечері. Але зате я заробляла гроші. 1 гривня – за 1 корову. А мама мені потім на ці гроші купувала речі для школи, – відверто каже Марина Мороз. – Я батькам вдячна і знаю, що прорвусь в будь-якій ситуації. і якщо не буде роботи, то можу і корів піти подоїти, і машину з зерном розвантажити".

Марина Мороз про своє дитинство на фермі

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