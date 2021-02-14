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Сердечка, поцілунки та вірші: як українські спортсмени вітали коханих з Днем Валентина

14 лютого, 13:48

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Романтичні привітання від зірок українського спорту

Сьогодні у всьому світі відзначають головне свято всіх закоханих – День святого Валентина. Не залишилися осторонь зірки українського спорту, які засипали соцмережі романтичними фото зі своїми другими половинками. Давайте подивимося, чим вони ділилася в Instagram, а також дізнаємося 14 ідей для подарунків до Дня святого Валентина.

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Почнемо з головної людини в українському футболі – Андрія Шевченка. Коуч національної збірної показав спільне фото з дружиною і залишив привітання: "Бажаю всім моїм друзям і родині щасливого Дня святого Валентина!".

Дружина воротаря "Шахтаря" і збірної України Андрія Пятова Юлія присвятила коханому чоловікові цілий вірш.

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Знаменита шаблістка Ольга Харлан показала романтичне фото з італійцем Луїджі Самеле і зізналася, що він змінив її світ.

Карина Харатіна, дружина гравця "Ференцвароша" і збірної України Ігоря Харатіна, привітала всіх з Днем Валентина і опублікувала свою добірку фільмів для закоханих, які зроблять день ще романтичнішим.

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Лідер "Шахтаря" Марлос разом зі своєю дружиною Анною бажають усім щасливого Дня Валентина.

Велосипедистка Яна Беломоїна показала потішне фото зі своїм коханим Максимом, а він у відповідь опублікував цілу серію спільних знімків.

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Воротар "Динамо" і збірної України Денис Бойко показав спільне фото з дружиною Лерою і назвав її "Покахонтас".

"З Днем святого Валентина My Queen. Дбайлива Дружина і прекрасна мама нашої принцеси. Люблю тебе Нескінченно", – так зізнався в коханні гравець "Аталанти" і збірної України Руслан Малиновський.

Аліна Буяльська показала романтичне фото з гравцем "Динамо" і поділилася зі своїми підписниками незвичайними фактами про День святого Валентина.

Півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко залишив своїй дружині Владі коротке повідомлення: "Дякую, що ти є".

"Кохайте і будьте коханими... це найбільше щастя", – з таким привітанням до підписників звернулася наречена захисника "Шахтаря" і збірної України Валерія Бондаря Даша Савіна.

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала фото з жарким поцілунком зі своїм чоловіком плавцем Михайлом Романчуком і написала: "Тільки з тобою я відчуваю себе легко і щасливо".

Дружина лідера "Шахтаря" і збірної України Тараса Степаненка показала фото з чоловіком і залишила вітальне повідомлення: "Кохайте і будьте коханими. Бажаю всім знайти свою людину, з яким навіть через багато років ваше серце буде сповнене любов'ю і почуттям абсолютного щастя. Кохаю сильно-сильно".

Самотні зірки в День святого Валентина:

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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День святого Валентина Андрій Шевченко Андрій Пятов Тарас Степаненко Ольга Харлан Яна Біломоїна Олександр Зінченко Ігор Харатін Марина Бех WAGs

Джерело: Сегодня|Спорт

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