Сердечка, поцілунки та вірші: як українські спортсмени вітали коханих з Днем Валентина

Сьогодні у всьому світі відзначають головне свято всіх закоханих – День святого Валентина. Не залишилися осторонь зірки українського спорту, які засипали соцмережі романтичними фото зі своїми другими половинками. Давайте подивимося, чим вони ділилася в Instagram, а також дізнаємося 14 ідей для подарунків до Дня святого Валентина.

Реклама

Читайте також: Футболістові "Зорі" вибили зуб за день до весілля. Що скаже наречена?

Почнемо з головної людини в українському футболі – Андрія Шевченка. Коуч національної збірної показав спільне фото з дружиною і залишив привітання: "Бажаю всім моїм друзям і родині щасливого Дня святого Валентина!".

Дружина воротаря "Шахтаря" і збірної України Андрія Пятова Юлія присвятила коханому чоловікові цілий вірш.

Реклама

Знаменита шаблістка Ольга Харлан показала романтичне фото з італійцем Луїджі Самеле і зізналася, що він змінив її світ.

Карина Харатіна, дружина гравця "Ференцвароша" і збірної України Ігоря Харатіна, привітала всіх з Днем Валентина і опублікувала свою добірку фільмів для закоханих, які зроблять день ще романтичнішим.

Реклама

Лідер "Шахтаря" Марлос разом зі своєю дружиною Анною бажають усім щасливого Дня Валентина.

Велосипедистка Яна Беломоїна показала потішне фото зі своїм коханим Максимом, а він у відповідь опублікував цілу серію спільних знімків.

Реклама

Воротар "Динамо" і збірної України Денис Бойко показав спільне фото з дружиною Лерою і назвав її "Покахонтас".

"З Днем святого Валентина My Queen. Дбайлива Дружина і прекрасна мама нашої принцеси. Люблю тебе Нескінченно", – так зізнався в коханні гравець "Аталанти" і збірної України Руслан Малиновський.

Аліна Буяльська показала романтичне фото з гравцем "Динамо" і поділилася зі своїми підписниками незвичайними фактами про День святого Валентина.

Півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко залишив своїй дружині Владі коротке повідомлення: "Дякую, що ти є".

"Кохайте і будьте коханими... це найбільше щастя", – з таким привітанням до підписників звернулася наречена захисника "Шахтаря" і збірної України Валерія Бондаря Даша Савіна.

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала фото з жарким поцілунком зі своїм чоловіком плавцем Михайлом Романчуком і написала: "Тільки з тобою я відчуваю себе легко і щасливо".

Дружина лідера "Шахтаря" і збірної України Тараса Степаненка показала фото з чоловіком і залишила вітальне повідомлення: "Кохайте і будьте коханими. Бажаю всім знайти свою людину, з яким навіть через багато років ваше серце буде сповнене любов'ю і почуттям абсолютного щастя. Кохаю сильно-сильно".

Самотні зірки в День святого Валентина:

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама