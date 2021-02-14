Проклятий розпис! Дружина футболіста "Зорі" впала на виході з РАЦСу, гравцеві вибили зуб

Незважаючи на всі ці трабли, Дмитро Іванисеня і його дружина щасливі й підспівують "Аеросміту" скільки горла

Півзахисник "Зорі" Дмитро Іванисеня, якому в суботу вибили зуб у матчі з "Десною", вже в неділю, у День Валентина, у Запоріжжі розписався зі своєю коханою Юлією Скачковою. Причому всі зуби були вже на місці!

"Блін, ми щасливі. Чудовий день! Всіх з Днем святого Валентина. P.S. Зуб, як бачите, встигли вставити", – написала в Instagram Юлія.

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Правда, відразу після розпису сталася інша неприємність.

"Щоб ви розуміли, я зараз вийшла з РАЦСу і впала. Ну що це таке?! Я просто навернулася. Задивилася в телефон на їжу і навернулася! – поскаржилася Юлія. – Добре, що я не вірю в усі ці прикмети..."

Дмитро Іванисеня. Розпис Відео: instagram/skachkova_julia

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Але якщо не брати до уваги це падіння, розпис відбувся шикарно. Після маршу Мендельсона і оголошення Дмитра і Юлії чоловіком і дружиною, у запорізькому РАЦС врубили хіт Aerosmith – I Don't Want to Miss a Thing.

І молодята почали підспівувати, розмахуючи свідоцтвами про шлюб.

"Ось цей ось холостяк – вже не холостяк, ось ця ось холостячка – вже давно не холостячка. Можете нас привітати, ми вже не хлопець і дівчина, не наречений і наречена, ми – чоловік і дружина! Дімко, ти щасливий?" – запитує на відео у свого тепер уже чоловіка Юлія.

"Так", – сяючи зубами, відповідає той.

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Зазначимо, що днями освідчився своїй дівчині захисник "Шахтаря" Валерій Бондар. Даша Савіна відповіла: "Так!" Тож не за горами ще одне футбольне весілля.

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