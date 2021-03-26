Русский
$ 27,97
33,03
  1. Спорт
  2. Новини MMA

Дайте йому титул, поки ніхто не постраждав: боєць чумовими прийомом ледь не зламав суперникові шию

26 березня, 21:36

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Іслам Омаров здобув 10-ту перемогу поспіль в MMA

Російський боєць змішаних єдиноборств Іслам Омаров здобув перемогу над своїм співвітчизником Бібертом Туменовим на турнірі ACA 120. Переможця вдалося визначити лише суддівським рішенням, але глядачам надовго запам'ятається прийом Омарова в кінці другого раунду.

Реклама

Читайте також: Гаряча мулатка-українка стала прикрасою турніру зі змішаних єдиноборств

Омаров схопив суперника біля сітки і різко кинув головою вниз. Туменов так міг і шию зламати, але, на щастя, боєць уникнув серйозної травми і продовжив бій.

У коментарях під відео вболівальники порівнюють кидок Іслама з "дагестанськими авіалініями", а один з них запропонував "віддати йому титул, поки ніхто не постраждав". Відзначимо, що Омаров здобув 10-ту перемогу поспіль.

Реклама

Дивіться яскраві нокаути:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

MMA змішані єдиноборства

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Страшні кадри з MMA: боєць вирубив суперника і добив прийомом з рестлінгу
Страшні кадри з MMA: боєць вирубив суперника і добив прийомом з рестлінгуMMA
Боєць MMA під час больового прийому передав привіт на камеру: чумовое відео
Боєць MMA під час больового прийому передав привіт на камеру: чумовое відеоMMA
Дівчина-боєць знепритомніла на зважуванні перед боєм
Дівчина-боєць знепритомніла на зважуванні перед боємMMA
"Іди в порно після таких поз"! Гаряча красуня ММА вразила відвертими фотоMMA
Оце так! Усик зібрався в змішані єдиноборства, не дочекавшись бою з Джошуа
Оце так! Усик зібрався в змішані єдиноборства, не дочекавшись бою з ДжошуаБокс
У Росії в ресторані вбили чемпіона ММА
У Росії в ресторані вбили чемпіона ММАMMA

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти