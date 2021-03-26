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"Іди в порно після таких поз"! Гаряча красуня ММА вразила відвертими фото

26 березня, 09:50

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Валері Лореда вже здобула три перемоги в трьох поєдинках поспіль

Одна з найпопулярніших спортсменок MMA, американка парагвайського походження Валері Лореда, вбила фоловерів наповал своєю новою "токсичною" фотосесією в Instagram. Раніше красуня з ММА виставила напоказ апетитні форми у Флориді.

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Пишнотіла боєць промоушена Bellator виклала провокаційну фотосесію в прозорих облягаючих лосинах і маленькому топі.

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Шанувальники Валері були просто в захваті: "Я офіційно впав після такого видовища". Хоча також запропонували їй стати порнозіркою після таких поз, а один фанат запитав, як йому залишити чайові.

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Нагадаємо, що 22-річна Лореда дебютувала в змішаних єдиноборствах в лютому 2019 року. Останній поєдинок вона провела 7 серпня, перемігши американку Тару Графф технічним нокаутом у другому раунді. Всього на її рахунку три перемоги в трьох боях в MMA.

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Цікаво, що після останньої перемоги фото спекотної красуні з Bellator лайкнув український центровий НБА Олексій Лень.

Додамо, що раніше Валері Лореда небезуспішно займалася тхеквондо. 2013 року вона виграла бронзову медаль відкритого чемпіонату Іспанії. 2014 року завоювала срібну нагороду відкритого чемпіонату Німеччини, 2017 року – "срібло" відкритого чемпіонату Колумбії. Того ж року в складі збірної Парагваю брала участь в чемпіонаті світу з тхеквондо.

Нагадаємо, що після своєї останньої перемоги нокаутом над Тарон Графф Валері Лореда прямо в клітці виконала спокусливий танець.

Валері Лореда Відео: https://www.instagram.com/valerieloureda/

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MMA змішані єдиноборства Bellator Валері Лоредо
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