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Судді ледве відтягли: неадекват з MMA накинувся на несвідомого суперника

21 березня, 13:05

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

За секунду до цього він його нокаутував ударом з-за спини

Брутальним нокаутом завершився поєдинок між Цуйосі Сударіо і Казаусі Міямото на турнірі зі змішаних єдиноборств RIZIN 27. У першому раунді Міямото послизнувся і впав на канвас, а потім на секунду розвернувся до суперника спиною, коли підписався на ноги.

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Цієї миті государя вистачило, щоб завдати точного удару в голову. Нокаутований Міямото звалився на канвас, але Сударіо цього виявилося мало – він накинувся на беззахисного суперника і почав добивати, не дивлячись на потуги рефері відтягнути його від жертви.

Після закінчення поєдинку в рингу навіть спалахнув невеличкий конфлікт, коли хтось із команди Міямото намагався дістатися до Сударіо, але сутичку швидко погасили працівники служба безпеки.

Дивіться яскраві нокаути:

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нокаут MMA змішані єдиноборства відео нокауту

Джерело: Сегодня|Спорт

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