Судді ледве відтягли: неадекват з MMA накинувся на несвідомого суперника

За секунду до цього він його нокаутував ударом з-за спини

Брутальним нокаутом завершився поєдинок між Цуйосі Сударіо і Казаусі Міямото на турнірі зі змішаних єдиноборств RIZIN 27. У першому раунді Міямото послизнувся і впав на канвас, а потім на секунду розвернувся до суперника спиною, коли підписався на ноги.

Реклама

Читайте також: Били до посиніння і цілувалися: в фіналі чемпіонату з ляпасів поляк наваляв росіянину

Цієї миті государя вистачило, щоб завдати точного удару в голову. Нокаутований Міямото звалився на канвас, але Сударіо цього виявилося мало – він накинувся на беззахисного суперника і почав добивати, не дивлячись на потуги рефері відтягнути його від жертви.

Після закінчення поєдинку в рингу навіть спалахнув невеличкий конфлікт, коли хтось із команди Міямото намагався дістатися до Сударіо, але сутичку швидко погасили працівники служба безпеки.

Дивіться яскраві нокаути:

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама