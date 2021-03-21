Судді ледве відтягли: неадекват з MMA накинувся на несвідомого суперника

Брутальним нокаутом завершився поєдинок між Цуйосі Сударіо і Казаусі Міямото на турнірі зі змішаних єдиноборств RIZIN 27. У першому раунді Міямото послизнувся і впав на канвас, а потім на секунду розвернувся до суперника спиною, коли підписався на ноги.
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Цієї миті государя вистачило, щоб завдати точного удару в голову. Нокаутований Міямото звалився на канвас, але Сударіо цього виявилося мало – він накинувся на беззахисного суперника і почав добивати, не дивлячись на потуги рефері відтягнути його від жертви.
Після закінчення поєдинку в рингу навіть спалахнув невеличкий конфлікт, коли хтось із команди Міямото намагався дістатися до Сударіо, але сутичку швидко погасили працівники служба безпеки.
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