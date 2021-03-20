Страшні кадри з MMA: боєць вирубив суперника і добив прийомом з рестлінгу

Видовищною і при цьому скандальною перемогою завершився бій між Іваном Пересом і Еммануелем Ріверо на турнірі Naciones MMA 1 в Мексиці.
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У другому раунді Перес точним ударом в голову вирубив суперника, а потім вирішив його добити прийомом з рестлінгу, стрибнувши на лежачого Ріверо з виставленим ліктем.
У соцмережах вболівальники обурюються і вимагають дискваліфікувати бійця, порівнюючи його брудний вчинок з нещодавніми ударами коліном в MMA.
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