Підлий удар ззаду: боксер скандально нокаутував суперника

Скандальною перемогою Максі Хьюза завершився його поєдинок проти Пола Хайленда за вакантний титул чемпіона Британії в легкій вазі. У восьмому раунді Хьюз завдав болючого удару в корпус і Хайленд схопився за живіт.
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Рефері на секунду бій зупинив, а потім жестом показав, що можна продовжувати поєдинок. Однак в цей момент Хайленд розвернувся до нього спиною і пішов в кут, думаючи, що рефері зафіксував нокдаун.
В цей час Хьюз підбіг до суперника ззаду і завдав удар в голову. Ошелешений Хайленд звалився на канвас, а рефері відрахував до 10 і зупинив бій.
Раніше ми писали про неймовірний нокаут: боксер навіть не зрозумів, що його вирубили. Один удар вирішив долю поєдинку.
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