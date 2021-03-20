Підлий удар ззаду: боксер скандально нокаутував суперника

Рефері вирішив, що вирішальний удар було завдано по правилам

Скандальною перемогою Максі Хьюза завершився його поєдинок проти Пола Хайленда за вакантний титул чемпіона Британії в легкій вазі. У восьмому раунді Хьюз завдав болючого удару в корпус і Хайленд схопився за живіт.

Реклама

Читайте також: Хто вбив легенду боксу. У нещасний випадок ніхто не вірить: це підстроїла мафія

Рефері на секунду бій зупинив, а потім жестом показав, що можна продовжувати поєдинок. Однак в цей момент Хайленд розвернувся до нього спиною і пішов в кут, думаючи, що рефері зафіксував нокдаун.

В цей час Хьюз підбіг до суперника ззаду і завдав удар в голову. Ошелешений Хайленд звалився на канвас, а рефері відрахував до 10 і зупинив бій.

Раніше ми писали про неймовірний нокаут: боксер навіть не зрозумів, що його вирубили. Один удар вирішив долю поєдинку.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама