Нокаут першим же ударом: ефектна перемога в UFC всього за 22 секунди

На турнірі UFC Fight Night 187 Ден Іге нокаутував Гевіна Такера всього за 22 секунди. Бійці зійшлися в центрі октагону, але все завершилося дуже швидко – першим же ударом Іге "вимкнув" свого суперника. Швидше за нього в цей вечір переміг тільки Меттью Семельсбергер, який нокаутував Джейсона Уїтта за 16 секунд.

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За ефектний нокаут Ден удостоївся додаткової премії від UFC в розмірі 50 тисяч доларів.

Нагадаємо, що головний поєдинок UFC Fight Night 187 ознаменувався жахливою травмою Белала Мухаммеда. Суперник тицьнув йому пальцем в око. Боєць кричав від болю і скаржився, що нічого не бачить.

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