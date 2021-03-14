Русский
$ 27,75
33,17
  1. Спорт
  2. Новини MMA

Нокаут першим же ударом: ефектна перемога в UFC всього за 22 секунди

14 березня, 10:05

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Ден Іге одним ударом заробив додаткові 50 тисяч доларів

На турнірі UFC Fight Night 187 Ден Іге нокаутував Гевіна Такера всього за 22 секунди. Бійці зійшлися в центрі октагону, але все завершилося дуже швидко – першим же ударом Іге "вимкнув" свого суперника. Швидше за нього в цей вечір переміг тільки Меттью Семельсбергер, який нокаутував Джейсона Уїтта за 16 секунд.

Реклама

За ефектний нокаут Ден удостоївся додаткової премії від UFC в розмірі 50 тисяч доларів.

Нагадаємо, що головний поєдинок UFC Fight Night 187 ознаменувався жахливою травмою Белала Мухаммеда. Суперник тицьнув йому пальцем в око. Боєць кричав від болю і скаржився, що нічого не бачить.

Дивіться яскраві нокаути в ММА:

Всі подробиці в спецтемі Бої цього уїк-енду

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

нокаут MMA UFC змішані єдиноборства відео нокауту

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Нокаут
Нокаут "ударом торнадо": у бідолахи мало не відлетіла головаMMA
Українська зірка боїв у клітці видалила фото, через яке її назвали повією: ось воно
Українська зірка боїв у клітці видалила фото, через яке її назвали повією: ось воноMMA
"Закінчил деканат з малиновим дипломом": російського бійця висміяли в соцмережахMMA
Зніс голову забороненим прийомом: у росіянина відібрали пояс за удар коліном
Зніс голову забороненим прийомом: у росіянина відібрали пояс за удар коліномMMA
"Путін кине в яму зі зміями": вогняна реакція на удар росіянина коліном в головуMMA
Вирубила з
Вирубила з "вертухи" і добивала ногами: ефектна бійка дівчат на 8 березняMMA

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти