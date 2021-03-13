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Боєць MMA повторив брудний прийом росіянина і виграв бій

13 березня, 12:00

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Суперник погодився продовжити бій і в результаті програв

Менше тижня тому російський боєць Петро Ян втратив титул чемпіона після брудного ударув бою проти Алджамейна Стерлінга, а на цих вихідних його "подвиг" повторив азербайджанець Алі Гулієв.

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На турнірі BRAVE CF 47 в Бахрейні Гулієв вдарив забороненим прийомом Рана Рудру. У MMA заборонено бити коліном, якщо суперникам двома колінами знаходиться на канвасі. Рефері Дек Ларкін у ту ж мить зняв з Гулієва два очка. До честі суперника, він вирішив продовжувати бій після пропущеного удару, але в підсумку зазнав поразки технічним нокаутом.

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MMA змішані єдиноборства

Джерело: Сегодня|Спорт

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