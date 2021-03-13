Боєць MMA повторив брудний прийом росіянина і виграв бій

Менше тижня тому російський боєць Петро Ян втратив титул чемпіона після брудного ударув бою проти Алджамейна Стерлінга, а на цих вихідних його "подвиг" повторив азербайджанець Алі Гулієв.

Реклама

Читайте також: Нокаут "ударом торнадо": у бідолахи мало не відлетіла голова

На турнірі BRAVE CF 47 в Бахрейні Гулієв вдарив забороненим прийомом Рана Рудру. У MMA заборонено бити коліном, якщо суперникам двома колінами знаходиться на канвасі. Рефері Дек Ларкін у ту ж мить зняв з Гулієва два очка. До честі суперника, він вирішив продовжувати бій після пропущеного удару, але в підсумку зазнав поразки технічним нокаутом.

Читайте також:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама