Боєць MMA повторив брудний прийом росіянина і виграв бій

Менше тижня тому російський боєць Петро Ян втратив титул чемпіона після брудного ударув бою проти Алджамейна Стерлінга, а на цих вихідних його "подвиг" повторив азербайджанець Алі Гулієв.
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На турнірі BRAVE CF 47 в Бахрейні Гулієв вдарив забороненим прийомом Рана Рудру. У MMA заборонено бити коліном, якщо суперникам двома колінами знаходиться на канвасі. Рефері Дек Ларкін у ту ж мить зняв з Гулієва два очка. До честі суперника, він вирішив продовжувати бій після пропущеного удару, але в підсумку зазнав поразки технічним нокаутом.
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