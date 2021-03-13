Нокаут "ударом торнадо": у бідолахи мало не відлетіла голова

Ефектним нокаутом завершився поєдинок на турнірі з тайського боксу Lion Fight 64 між Стівом Вокером і Брайаном Коллеттом. Уже в першому раунді Вокер пішов в атаку, використовуючи удари ногами, а коли його суперник виявився затиснутий в кутку рингу – завдав неймовірний "удар торнадо".
Рефері у ту ж мить просигналізував про закінчення поєдинку, хоча Коллетт ще намагався піднятися на ноги.
Раніше ми писали про ефектну бійку дівчат – переможниця вирубила суперницю з "вертухая" і добивала ногами. Бій тривав лише 20 секунд.
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