Русский
$ 27,75
33,17
  1. Спорт
  2. Новини MMA

Нокаут "ударом торнадо": у бідолахи мало не відлетіла голова

13 березня, 09:32

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Стів Вокер швидко розправився з Брайаном Коллеттом

Ефектним нокаутом завершився поєдинок на турнірі з тайського боксу Lion Fight 64 між Стівом Вокером і Брайаном Коллеттом. Уже в першому раунді Вокер пішов в атаку, використовуючи удари ногами, а коли його суперник виявився затиснутий в кутку рингу – завдав неймовірний "удар торнадо".

Реклама

Рефері у ту ж мить просигналізував про закінчення поєдинку, хоча Коллетт ще намагався піднятися на ноги.

Раніше ми писали про ефектну бійку дівчат – переможниця вирубила суперницю з "вертухая" і добивала ногами. Бій тривав лише 20 секунд.

Читайте також:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

нокаут тайський бокс відео нокауту

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Українська зірка боїв у клітці видалила фото, через яке її назвали повією: ось воно
Українська зірка боїв у клітці видалила фото, через яке її назвали повією: ось воноMMA
Зніс голову забороненим прийомом: у росіянина відібрали пояс за удар коліном
Зніс голову забороненим прийомом: у росіянина відібрали пояс за удар коліномMMA
"Закінчил деканат з малиновим дипломом": російського бійця висміяли в соцмережахMMA
"Путін кине в яму зі зміями": вогняна реакція на удар росіянина коліном в головуMMA
Найпопулярніші дівчата українського спорту. Рейтинг
Найпопулярніші дівчата українського спорту. РейтингІнші
Вирубила з
Вирубила з "вертухи" і добивала ногами: ефектна бійка дівчат на 8 березняMMA

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти