Нокаут "ударом торнадо": у бідолахи мало не відлетіла голова

Ефектним нокаутом завершився поєдинок на турнірі з тайського боксу Lion Fight 64 між Стівом Вокером і Брайаном Коллеттом. Уже в першому раунді Вокер пішов в атаку, використовуючи удари ногами, а коли його суперник виявився затиснутий в кутку рингу – завдав неймовірний "удар торнадо".

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Рефері у ту ж мить просигналізував про закінчення поєдинку, хоча Коллетт ще намагався піднятися на ноги.

Раніше ми писали про ефектну бійку дівчат – переможниця вирубила суперницю з "вертухая" і добивала ногами. Бій тривав лише 20 секунд.

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