Хабіб залишив пояс UFC. Хто буде новим чемпіоном?

У чемпіонському двобої зійдуться Чарльз Олівейра і Майкл Чендлер

Все – тепер офіційно. Дороги назад немає. Чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов завершив спортивну кар'єру.

"Він 100% офіційно на пенсії. Було неймовірно дивитися, як ти працюєш, спасибі тобі за все, насолоджуйся всім тим, що буде далі, мій друг",- заявив президент UFC Дана Уайт.

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У жовтні 2020 року Нурмагомедов переміг американця Джастіна Гетжі і оголосив про завершення кар'єри.

Нурмагомедов став чемпіоном UFC 7 квітня 2018 року, перемігши одноголосним рішенням суддів американця Ела Яквінту. Він тричі захищав титул в поєдинках проти Коннора Макгрегора, Дастіна Пор'є і Джастіна Гетжі. 32-річний Нурмагомедов провів в змішаних єдиноборствах 29 боїв, не зазнавши жодної поразки.

Вже стало відомо, хто розіграє вакантний пояс UFC у легкій ваговій категорії, звільнений Хабібом Нурмагомедовим. 15 травня на турнірі UFC 262 в чемпіонському поєдинку зійдуться Чарльз Олівейра – Майкл Чендлер.

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