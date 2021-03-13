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Так можна і шию зламати! Боєць нокаутував суперника божевільним кидком

13 березня, 14:47

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Боєць з Франції після такого падіння не відразу піднявся

Божевільним нокаутом завершилася сутичка між Нурсултаном Рузібоєвим і Ібрагімом Мане на турнірі Brave FC 47 в Бахрейні. Бій завершився вже в першому раунді.

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Боєць з Узбекистану, намагаючись уникнути задушливого прийому, підняв суперника і кинув його головою вниз, а зверху ще й сам навалився на нього. Рефері у ту ж мить зупинив поєдинок, а Мане після такого удару не відразу прийшов до тями. На щастя, француз уникнув серйозних травм, але ж так можна було і шию зламати.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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