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Макгрегор жорстко побив суперника: нокаутував в першому раунді

20 березня, 09:42

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Суперник тричі побував в нокдауні

Шотландський боксер Лі Макгрегор здобув ефектну перемогу в поєдинку за титул чемпіона Європи в найлегшій вазі проти француза Каріма Герфі. Уже в першому раунді Макгрегор тричі відправляв суперника в нокдаун, а після останнього разу рефері зупинив побиття.

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24-річний Макгрегор здобув 10-ту перемогу на професійному рингу і ще жодного разу не програвав. На рахунку Герфі 29 перемог і п'ять поразок.

Раніше ми писали про скандальний нокаут в боксі: боксер напав на суперника зі спини, коли той прямував в свій куток.

Раніше ми писали про неймовірний нокаут: боксер навіть не зрозумів, що його вирубили. Один удар вирішив долю поєдинку.

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бокс нокаут відео нокауту

Джерело: Сегодня|Спорт

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