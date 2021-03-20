Макгрегор жорстко побив суперника: нокаутував в першому раунді

Шотландський боксер Лі Макгрегор здобув ефектну перемогу в поєдинку за титул чемпіона Європи в найлегшій вазі проти француза Каріма Герфі. Уже в першому раунді Макгрегор тричі відправляв суперника в нокдаун, а після останнього разу рефері зупинив побиття.

Реклама

Читайте також: Хто вбив легенду боксу. У нещасний випадок ніхто не вірить: це підбудувала мафія

24-річний Макгрегор здобув 10-ту перемогу на професійному рингу і ще жодного разу не програвав. На рахунку Герфі 29 перемог і п'ять поразок.

Раніше ми писали про скандальний нокаут в боксі: боксер напав на суперника зі спини, коли той прямував в свій куток.

Раніше ми писали про неймовірний нокаут: боксер навіть не зрозумів, що його вирубили. Один удар вирішив долю поєдинку.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама