Дівчина-боєць втратила свідомість на зважуванні перед боєм

Дівчина-боєць змішаних єдиноборств Юлія Столяренко зомліла під час зважування напередодні турніру UFC Vegas 22, де вона повинна була зустрітися з американкою Джулією Авілою.

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Ймовірно, дівчина перестаралася зі згонкою ваги, тому її організм не витримав навантаж. Стоячи на вагах, Юлія намагалася втриматися на ногах, але все одно завалилася на рекламний щит позаду.

До неї швидко підбігли організатори бою і спробували підняти на ноги, а через кілька секунд дівчина прийшла до тями. Проте, її поєдинок проти Авіли скасували, повідомляє eurosport.

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