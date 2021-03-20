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Страшные кадры из MMA: боец вырубил соперника и добил приемом из рестлинга

20 марта, 10:47

Александр Трикиша Александр Трикиша

Болельщики требуют дисквалифицировать бойца за грязный прием

Зрелищной и при этом скандальной победой завершился бой между Иваном Пересом и Эммануелем Риверо на турнире Naciones MMA 1 в Мексике.

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Во втором раунде Перес точным ударом в голову вырубил соперника, а затем решил его добить приемом из рестлинга, прыгнув на лежащего Ривео с выставленным локтем.

В соцсетях болельщики возмущаются и требуют дисквалифицировать бойца, сравнивая его грязный поступок с недавними ударами коленом в MMA.

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MMA смешанные единоборства видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

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