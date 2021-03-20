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Девушка-боец потеряла сознание на взвешивании перед боем

20 марта, 08:49

Александр Трикиша Александр Трикиша

Организм девушки не выдержал нагрузок

Девушка-боец смешанных единоборств Юлия Столяренко упала в обморок во время взвешивания накануне турнира UFC Vegas 22, где она должна была встретиться с американкой Джулией Авилой.

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Вероятно, девушка переусердствовала со сгонкой веса, поэтому ее организм не выдержал нагрузи. Стоя на весах, Юлия пыталась удержаться на ногах, но все равно завалилась на рекламный щит позади.

К ней быстро подбежали организаторы боя и попытались поднять на ноги, а спустя несколько секунд девушка пришла в себя. Тем не менее, ее поединок против Авилы отменили, сообщает eurosport.

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девушка MMA смешанные единоборства

Источник: Сегодня|Спорт

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