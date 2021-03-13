Так можно и шею сломать! Боец нокаутировал соперника безумным броском

Безумным нокаутом завершилась схватка между Нурсултаном Рузибоевым и Ибрагима Мане на турнире Brave FC 47 в Бахрейне. Бой завершился уже в первом раунде.
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Боец из Узбекистана, пытаясь избежать удушающего приема, поднял соперника и бросил его головой вниз, а сверху еще и сам навалился на него. Рефери тут же остановил поединок, а Мане после такого удара не сразу пришел в себя. К счастью, француз избежал серьезных травм, а ведь так можно было и шею сломать.
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