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Боец MMA повторил грязный прием россиянина и выиграл бой

13 марта, 12:00

Александр Трикиша Александр Трикиша

Соперник согласился продолжить бой и в итоге проиграл

Менее недели назад российский боец Петр Ян потерял титул чемпиона после грязного удара в бою против Алджамейна Стерлинга, а на этих выходных его "подвиг" повторил азербайджанец Али Гулиев.

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На турнире BRAVE CF 47 в Бахрейне Гулиев ударил запрещенным приемом Рана Рудру. В MMA запрещено бить коленом, если соперникам двумя коленами находится на канвасе. Рефери Дек Ларкин тут же снял с Гулиева два очка. К чести соперника, он решил продолжать бой после пропущенного удара, но в итоге потерпел поражение техническим нокаутом.

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MMA смешанные единоборства

Источник: Сегодня|Спорт

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