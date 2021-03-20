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Макгрегор жестко избил соперника: нокаутировал в первом раунде

20 марта, 09:42

Александр Трикиша Александр Трикиша

Соперник трижды побывал в нокдауне

Шотландский боксер Ли Макгрегор одержал эффектную победу в поединке за титул чемпиона Европы в легчайшем весе против француза Карима Герфи. Уже в первом раунде Макгрегор трижды отправлял соперника в нокдаун, а после последнего раза рефери остановил избиение.

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24-летний Макгрегор одержал 10-ю победу на профессиональном ринге и еще ни разу не проигрывал. На счету Герфи 29 побед и пять поражений.

Ранее мы писали о скандальном нокауте в боксе: боксер напал на соперника со спины, когда тот направлялся в свой угол.

Ранее мы писали о невероятном нокауте: боксер даже не понял, что его вырубили. Один удар решил исход поединка.

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бокс нокаут видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

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