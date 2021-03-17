Кто убил легенду бокса. В несчастный случай никто не верит: это подстроила мафия

Жизнь знаменитого боксера Сонни Листона оборвалась таинственным образом, когда боксеру было 38 лет. Официальной причиной смерти является несчастный случай, но ни друзья, ни родственники с этим не согласны. А главный вопрос: при чем здесь Мухаммед Али и мафия?

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Сонни Листон не может похвастаться безупречной биографией: он отсидел в тюрьме, водился с гангстерами, продавал наркотики. Тем не менее он был отличным боксером, становился чемпионом мира в супертяжелом весе, а в 1964 году дважды встречался на ринге с Мухаммедом Али. Помните знаменитое фото с Али, на котором он обращается к лежащему на канвасе сопернику? Так вот, у ног Мухаммеда лежит как раз Сонни.

Оба поединка вызвали подозрения у любителей бокса. Поговаривали, что представители мафии из Лас-Вегаса поставили большие деньги на две победы Али. Особо скандальным получилась вторая встреча, когда Листон был "нокаутирован" уже в первом раунде, хотя Али даже как следует не попал по сопернику. Сонни качался по рингу и не мог подняться на ноги, а многочисленные зрители, почуявшие подвох, пытались перелезть через канаты и осыпали боксера проклятиями.

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После этого Листон даже на время покинул США и провел несколько боев в Швеции. Вернулся на родину боксер лишь в 1968-м. Незадолго до смерти Листон пристрастился к алкоголю и наркотикам, а в нескольких документальных фильмах неоднократно признавался, что боится за свою жизнь…

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5 января 1971 года супруга Листона Джеральдин вернулась домой из поездки и почувствовала неприятный запах в доме. Она позвала мужа, однако тот не отозвался. Джеральдин поднялась в спальню и обнаружила там бездыханные тело Сонни. Эксперты выяснили, что смерть боксера наступила за несколько дней до этого, поэтому официальной датой кончины считается 30 декабря. На руках Листона были обнаружены свежие следы от уколов, рядом с телом лежал шприц, а на кухне нашли пакетики с героином. Полиция легко установила причину смерти – передозировка наркотиками. Хотя позже эксперты заявляли, что количество героина в его организме не было критичным. Тем не менее эта версия так и осталась официальной

Подозрительным выглядит и тот факт, что у Листона была фобия на иглы. А один из друзей позже рассказывал, что незадолго до трагедии Сонни попал в небольшое ДТП и в больнице ему делали уколы. Возможно, это были следы от медицинских манипуляций. Существует версия, что Листон должен был "сдать" свой последний поединок, но по каким-то причинам не сделал этого.

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Автор книги о тайне смерти Листона Шон Ассаэль отмечал, что тело боксера было настолько сильно разложено, когда его обнаружили полицейские, что на самом деле не было возможности исключить травму, нанесенную тупым предметом или другие улики неслучайности смерти Сонни.

"Среди огромного количества людей, с которыми я разговаривал, никто не сомневался, что Сонни был убит. Дело было просто в том, на кого они указывали пальцем", – делился подозрениями Ассаэль.

А в 2013 году сын бывшего гангстера Дейла Клайна Грег Сваим выпустил книгу, где высказал свою версию убийства Листона. Автор утверждал, что его покойный отец помог убить Листона путем принудительной передозировки. Впрочем, все так и остается тайной даже спустя 50 лет.

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