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Промоутер Ломаченко нашел ему трех соперников

15 марта, 16:14

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Боб Арум серьезным вариантом для украинского боксера считает встречу с Хейни, но попозже

Украинский боец среднего веса Василий Ломаченко никак не может определиться со следующим соперником. Месяц назад писали, что соперником Ломы может стать японец Накатани, однако в последнее время этот вариант ушел в тень. Теперь же промоутер нашего боксера Боб Арум предлагает ему три другие возможности.

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Слова американца приводит сайт BoxingScene :

"Бой Ломаченко против Хэйни был бы действительно хорош. Мы точно рассмотрим этот вариант. На самом деле, для Ломы есть много интересных вариантов. Он мог бы подраться с Райаном Гарсией. А если все же он хочет опуститься на одну категорию ниже, можно сразиться с Оскаром Вальдесом".

Говорилось, что Ломаченко предложат 7-значный гонорар за бой с Хейни. Правда, в последние дни эту информацию опровергают и предполагают, что Дэвин (на фото) будет биться не с украинцем, а с венесуэльцем Хорхе Линаресом. Причем, Хейни вроде бы уже и договорился о встрече с ним в мае.

Непобедимый мексиканец Вальдес является чемпионом WBC во втором полулегком весе (до 59 кг). Однако Василий заявлял о желании остаться в легком весе (до 61,2 кг). Так что, если он торопится, то вскоре можно биться с Гарсией – временным чемпионом WBC. Или же подождать Хейни и встретиться с ним во второй половине лета.

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Читайте также о том, что Ломаченко зажигает в соцсетях: "Ты получил чемпионский пояс по почте".

Смотрите, как Василий встретился с Денисом Беринчиком и Александром Усиком:

Беринчик обращается к Ломаченко, Усик смеется

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бокс соперник Василий Ломаченко Боб Арум Девин Хейни Райан Гарсия
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