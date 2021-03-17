Хто вбив легенду боксу. У нещасний випадок ніхто не вірить: це підстроїла мафія

Життя знаменитого боксера Сонні Лістона таємничо обірвалося, коли боксеру було 38 років. Офіційною причиною смерті є нещасний випадок, але ні друзі, ні родичі з цим не згодні. А головне питання: до чого тут Мухаммед Алі і мафія?

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Сонні Лістон не може похвалитися бездоганною біографією: він відсидів у в'язниці, мав зв'язки з гангстерами, продавав наркотики. Однак він був славетним боксером, ставав чемпіоном світу в суперважкій вазі, а в 1964 році двічі зустрічався на рингу з Мухаммедом Алі. Пам'ятаєте знамените фотоз Алі, на якому він звертається до суперника, що лежить на канвасі? Так от, біля ніг Мухаммеда лежить саме Сонні.

Обидва поєдинки викликали підозри у любителів боксу. Подейкували, що представники мафії з Лас-Вегаса поставили великі гроші на дві перемоги Алі. Особливо скандальною вийшла друга зустріч, коли Лістон був "нокаутований" вже в першому раунді, хоча Алі навіть як слід не влучив у суперника. Сонні качався по рингу і не міг звестися на ноги, а численні глядачі, що відчули підступ, намагалися перелізти через канати й обкладали боксера прокльонами.

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Після цього Лістон навіть на певний час покинув США і провів кілька боїв у Швеції. Повернувся на батьківщину боксер лише в 1968-му. Незадовго до смерті Лістон приохотився до алкоголю і наркотиків, а в кількох документальних фільмах неодноразово зізнавався, що боїться за своє життя...

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5 січня 1971 року дружина Лістона Джеральдін повернулася додому з поїздки і відчула неприємний запах в домі. Вона покликала чоловіка, проте той не відгукнувся. Джеральдін піднялася в спальню і виявила там бездиханне тіло Сонні. Експерти з'ясували, що смерть боксера настала за кілька днів до цього, тому офіційною датою смерті вважається 30 грудня. На руках Лістона були виявлені свіжі сліди від уколів, поруч із тілом лежав шприц, а на кухні знайшли пакетики з героїном. Поліція легко встановила причину смерті – передозування наркотиками. Хоча пізніше експерти заявляли, що кількість героїну в його організмі не була критична. Проте ця версія так і залишилася офіційною.

Підозрілим видається і той факт, що у Лістона була фобія на голки. А один з друзів пізніше розповідав, що незадовго до трагедії Сонні потрапив в невелику ДТП і в лікарні йому робили уколи. Можливо, це були сліди від медичних маніпуляцій. Є версія, що Лістон мав "здати" свій останній поєдинок, але з якихось причин не зробив цього.

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Автор книги про таємницю смерті Лістона Шон Ассаель відзначав, що тіло боксера зазнало такого сильного розкладу, коли його виявили поліцейські, що насправді не було можливості виключити травму, нанесену тупим предметом, або інші докази невипадкової смерті Сонні.

"Серед величезної кількості людей, з якими я розмовляв, ніхто не сумнівався, що Сонні був убитий. Просто річ була в тім, на кого вони вказували пальцем", – ділився підозрами Ассаель.

А в 2013 році син колишнього гангстера Дейла Клайна Грег Сваїм випустив книгу, де висловив свою версію вбивства Лістона. Автор стверджував, що його покійний батько допоміг убити Лістона через примусове передозування. Втім, все так і залишається таємницею навіть через 50 років.

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