Смерть в рингу: боксеру наснилося, що він уб'є суперника. І сон справдився

Легендарному Шугару Рею Робінсону напередодні одного з поєдинків наснилося, що він убив суперника прямо на рингу. Боксер мав намір скасувати бій, але його відрадив священик. А потім пророкування містичним чином збулося...

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Шугар Рей Робінсон вважається одним з кращих боксерів в історії. Він володів чемпіонськими титулами в напівсередній і в середній вазі, а Мухаммед Алі називав його "королем, паном і своїм кумиром". У своїй багатій на події автобіографії Робінсон приділив окрему увагу драматичній історії, що трапилася з ним в самий розпал кар'єри.

26 червня 1947 року Шугар Рей повинен був битися з 22-річним Джиммі Дойлом. Незадовго до поєдинку йому приснився майбутній бій з Дойлом. Уві сні Рей завдав нищівного удару і звалив суперника з ніг, той лежав і був не в силах піднятися.

"Я прокинувся в холодному поту, кричачи, щоб Джиммі вставав! Думаю, мій крик розбудив мене", – згадував Робінсон.

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"Уві сні Джиммі Дойл був на ринзі зі мною. Я завдав йому кілька хороших ударів, і він лежав на спині, його порожні очі дивилися на мене, а я дивився на нього зверху вниз, не знаючи, що робити. Рефері відраховував до десяти, а Дойл все ще не ворушився. я не міг поворухнути навіть м'язом, в натовпі я чув, як люди кричать: "він мертвий, він мертвий", і я не знав, що робити. Потім я прокинувся", – додав боксер.

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Робінсон був так стурбований сном, що хотів відмовитися від бою з Дойлом. Організатори, які боялися втратити кругленьку суму на скасуванні поєдинку, запросили католицького священика, який заспокоїв Робінсона, запевнивши його, що це був всього лише сон. Такої ж думки дотримувався і промоутер Ларрі Аткінс.

...У восьмому раунді бою Шугар Рей завдав удар лівим хуком в голову Дойлу і відправив того в глибокий нокдаун. Рефері почав відлік, але через кілька секунд зрозумів, що для Джиммі бій закінчений – він був без свідомості. А на наступний день Дойл помер в результаті крововиливу в мозок...

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Відразу після того, що сталося, шокований Робінсон розповів репортерам про свій пророчий сон, ледь стримуючи сльози. Після смерті Дойла Робінсону погрожували кримінальною відповідальністю за ненавмисне вбивство, однак далі слів справа не просунулася.

Сам боксер впав в депресію і хотів навіть завершити кар'єру, але його відрадили родичі Дойла. Пізніше він організував фонд допомоги і протягом 10 років перераховував частину своїх гонорарів. Подейкували, що Джиммі боксував заради того, щоб купити матері будинок. Втілити мрію їй допоміг вже Робінсон.

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