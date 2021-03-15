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Промоутер Ломаченка знайшов йому трьох суперників

15 березня, 16:14

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Боб Арум серйозним варіантом для українського боксера вважає зустріч з Гейні, але пізніше

Український боєць середньої ваги Василь Ломаченко ніяк не може визначитися з наступним суперником. Місяць тому писали, що суперником Ломи може стати японець Накатані, проте останнім часом цей варіант пішов в тінь. Тепер же промоутер нашого боксера Боб Арум пропонує йому три інші можливості.

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Слова американця наводить сайт BoxingScene:

"Бій Ломаченка проти Гейні був би дійсно чудовим. Ми точно розглянемо цей варіант. Насправді, для Ломи є багато цікавих варіантів. Він міг би побитися з Райаном Гарсією. А якщо все ж він хоче опуститися на одну категорію нижче, можна зійтися з Оскаром Вальдесом".

Казали про те, що Ломаченку запропонують 7-значний гонорар за бій з Гейні. Правда, в останні дні цю інформацію спростовують і припускають, що Девін (на фото) буде битися не з українцем, а з венесуельцем Хорхе Лінаресом. Причому, Гейні начебто вже і домовився про зустріч з ним у травні.

Непереможний мексиканець Вальдес є чемпіоном WBC у другій напівлегкій вазі (до 59 кг). Однак Василь заявляв про бажання залишитися в легкій вазі (до 61,2 кг). Так що, якщо він поспішає, то незабаром можна битися з Гарсією – тимчасовим чемпіоном WBC. Або ж почекати Гейні і зустрітися з ним у другій половині літа.

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Читайте також про те, що Ломаченко запалює в соцмережах: "Ти отримав чемпіонський пояс поштою".

Дивіться, як Василь зустрівся з Денисом Берінчиком та Олександром Усиком:

Берінчик звертається до Ломаченка, Усик сміється

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бокс суперник Василь Ломаченко Боб Арум Девин Хейни Райан Гарсія
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