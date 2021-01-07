Це потрібно бачити! Топ-10 знакових фотографій в історії спорту

7 січня 1839 року вважається вдень винаходу фотографії. 172 роки тому про процес, який тоді назвали "дагеротипія", повідомили на засіданні Паризької академії наук.

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Згадаймо десять найбільш знакових фотографій в історії спорту.

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"Вставай і бийся!"

Чемпіон із боксу в суперважкій вазі Мухаммед Алі стоїть над Сонні Лістоном. Алі відібрав у Лістона титул в 1964-му, а в матчі-реванші в 1965-му нокаутував свого суперника в першому раунді. Лістон звалився на настил рингу, а розлючений Мухаммед Алі відмовився йти в нейтральний кут. Схилившись над Лістоном, він закричав: "Вставай і бийся! Ти ж у нас такий поганий хлопець!".

Рука Бога

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Мабуть, найвідоміший футбольний гол в історії. Аргентинець Дієго Марадона на 51-й хвилині чвертьфінального матчу чемпіонату світу з футболу 1986 року проти збірної Англії відправив м'яч у сітку рукою. Арбітр не помітив порушення правил і зарахував взяття воріт. Аргентина в підсумку виграла ЧС-1986, а Дієго заявив, що спірний м'яч був забитий "частково головою Марадони, а почасти рукою Бога".

Жест Black Power

Легендарний жест темношкірих легкоатлетів Томмі Сміта і Джона Карлоса викликав світовий резонанс і дозволив американцям зробити важливий крок до боротьби за рівноправність. На Олімпіаді 1968 року під час виконання гімну США на нагородження афроамериканці зняли взуття (знак солідарності з бідними у Штатах), опустили голови і підняли стиснуті кулаки в чорних рукавичках.

Олімпійський комітет дискваліфікував спортсменів і відправив додому, де їх довічно виключили зі збірної США. Томмі і Джон залишили легку атлетику і знайшли себе в американському футболі. У 2016 році ветерани отримали офіційні вибачення за дискримінацію від олімпійського комітету США, а їхньому жесту Black Power був встановлений пам'ятник.

Культове фото з жіночого футболу

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Фінал жіночого чемпіонату світу США – Китай. Американка Бренді Честейн забиває вирішальний післяматчевий пенальті і в пориві емоцій зриває з себе футболку і падає на коліна. Тільки в Америці гру подивилися 18 мільйонів людей. Знімок радісної Честейн облетів весь світ і з'явився на обкладинках журналів Newsweek і Time, а в 2019 році з'явився пам'ятник, що повторює цей жест Честейн.

За підсумками голосування читачів Sports Illustrated обкладинка зі знімком радісної Бренді посіла друге місце в списку кращих за весь час існування журналу. Фото поступилося лише обкладинці "Чудо на льоду" 1980 року.

Чудо на льоду

Так назвали легендарний хокейний матч між збірними США і СРСР. Він відбувся 22 лютого 1980 року на зимових Олімпійських іграх в Лейк-Плесіді. Виступаючи в ранзі діючих чемпіонів світу та Олімпійських ігор, радянська команда несподівано програла (3:4) збірній, складеній з гравців студентських команд. Для американських уболівальників "Чудо на льоду" – одна з найяскравіших подій другої половини XX століття.

Тайсон кусає Холіфілда

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28 червня 1997 в Лас-Вегасі відбувся один із найскандальніших поєдинків в історії боксу. Матч-реванш між Майком Тайсоном і Евандером Холіфілдом завершився дискваліфікацією "Залізного Майка" в третьому раунді за укус суперника за вухо. Через 12 років в програмі Опри Уїнфрі Тайсон публічно попросить пробачення у Холіфілда за свою витівку.

Його Повітряність

Дуель за кидками згори між Майклом Джорданом і Домініком Уілкінсом в 1988-му вважається однією з кращих в історії конкурсу. Фінал зустрічі був найпотужнішим за напруженням пристрастей. Уілкінс у двох спробах набрав максимально можливу кількість очок – по 50. Джордан програвав, отримавши за другий кидок тільки 47 очок. Але останній кидок Уілкінса виявився менш вдалим: він набрав всього 45 очок. Дійшовши лише до лінії штрафного кидка, Майкл Джордан стрибнув, пролетів відстань до щита і акуратно відправив м'яч у кільце.

Джессі Оуенс

Темношкірий американець на Олімпійських іграх 1936 року завоював чотири "золота", перемігши на дистанції 100 і 200 метрів, в естафеті 4×100 метрів (зі світовим рекордом) і у стрибках у довжину. Це сталося на очах у Адольфа Гітлера, який відмовлявся тиснути руку чорношкірим. Сам Джессі Оуенс розповідав, що Гітлер дружньо йому помахав. А ось власний президент Франклін Рузвельт не удостоїв переможця вітальної телеграми.

1000-й гол і сльози Пеле

У 1969 році Пеле вперше хвилювався перед пробиттям 11-метрового. Розбіг, не надто сильний удар і – гол! Він став 1000-м у кар'єрі легендарного бразильця. Матч довелося перервати на якийсь час, щоб Пеле отримав привітання та зробив коло пошани.

"Через воріт до мене кинулася натовп фотокореспондентів. Слідом кинулися сотні глядачів із трибун, не звертаючи уваги на поліцію. Вболівальники мчали по мокрій траві прямо до мене. Хтось зірвав із мене футболку і простягнув іншу, із величезним числом 1000. Потім мене підняли на плечі і понесли по полю. Від хвилювання у мене виступили сльози", – писав Пеле в своїй книзі.

Трагедія на "Хіллсборо"

15 квітня 1989 року на стадіоні "Хіллсборо" в Шеффілді під час півфінального матчу Кубка Англії з футболу між клубами "Ноттінгем Форест" і "Ліверпуль" сталася тиснява. Вона спричинила смерть 96 уболівальників "Ліверпуля". Всього ж у трагедії отримали поранення різного ступеня тяжкості 766 людей.

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