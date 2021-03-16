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Як "найкращий промоутер світу" проговорився про мегаконтракт і що йому буде

16 березня, 21:30

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Едді Гірн порушив угоду і розповів про контракт Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа

Вчора стало відомо, що нарешті Джошуа і Ф'юрі підписали контракт на два бої. Чемпіони світу в суперважкому дивізіоні за різними версіями спочатку збираються битися влітку, а потім наприкінці року. Інформацію про це поширив промоутер Ентоні – Едді Гірн. Правда, як виявилося, він порушив джентльменську угоду зі стороною Тайсона Ф'юрі про нерозголошення факту підписання контракту.

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Промоутер "Циганського короля" Френк Воррен був шокований такою поведінкою колеги і в ефірі TalkSport зізнався про договір між бійцями й обурився вчинком Гірна:

"Ми всі підписали контракт з приміткою, що не буде ніяких оголошень. Розголошувати можна тільки в тому разі, якщо ми вирішимо зробити спільну заяву. І ось вчора Гірн видав цю новину. Ми дуже ним незадоволені, але сталося те, що сталося. Вже нічого не поробиш".

Схоже, менеджери Тайсона змирилися з тим, що Гірн видав секрет, і не будуть подавати на нього в суд, щоб не псувати стосунки напередодні грандіозного поєдинку. Цікаво, що в той самий час найкращий боксер сучасності незалежно від вагової категорії мексиканець Сауль Альварес назвав Едді найкращим промоутером планети, оскільки той виконує всі побажання своїх підопічних.

Нещодавно розтовстілий Ф'юрі пірнув у крижане море, але Джошуа його жарт не зрозумів.

Дивіться, як Тайсон та інші люди боксу знялися в музичному кліпі:

Тайсон Ф'юрі, Джозеф Паркер і Майкл Баффер знялися в кумедному відео Відео: Instagram
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контракт бій бокс Тайсон Ф'юрі Сауль Альварес Ентоні Джошуа Эдди Хирн Фрэнк Уоррен
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