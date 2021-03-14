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"Метелили" один одного 12 раундів: "Це був найвеличніший бій" (відео)

14 березня, 17:20

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Мексиканець Хуан Франсиско Естрада переміг Романа Гонсалеса з Нікарагуа в поєдинку за два титули

Сьогодні вранці за київським часом в Далласі пройшов чи не найбільш видовищний поєдинок останнього часу. "Це був найвеличніший бій, який я бачив вживу", – відгукнувся про нього знаменитий британський промоутер Едді Гірн. А зустрічалися на рингу мексиканець Хуан Франциско Естрада і Роман Гонсалес з Нікарагуа. Бійці представляють другу найлегшу вага (super fly, до 52,2 кг).

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33-річний Гонсалес володів поясом WBA, а 30-річний Хуан – WBC. Дивіться нарізку кращих моментів бою за два титули чемпіона світу.

Хлопці дуже активно провели всі 12 раундів, встановивши рекорд для своєї категорії за викинутими ударами.

Не дивно, що суддям довелося вирішувати непросту задачу. В результаті один з них віддав перевагу Роману (115:113), а двоє інших – Хуану (115:113, 117:111). Але той же Гірн подякував обом боксерам за неймовірне видовище. Навіть у 12-му раунді у них знаходилися сили для активних атак.

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Цікаво, що Естрада взяв у Гонсалеса реванш за поразку в 2012 році, коли бійці виступали ще в вазі до 49 кг, і тепер володіє чемпіонськими поясами двох організацій. У нього в кар'єрі – 42 перемоги і 3 поразки. Роман Гонсалес програв утретє, а до цього 50 разів перемагав. Експерти вже почали обговорювати можливість проведення третього поєдинку міцних хлопців.

Вчора ввечері "Спадкоємець Кличко" в Німеччині побив венесуельця.

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Дружина Мессі Антонелла Роккуццо займається боксом Відео: Instagram

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