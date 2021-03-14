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Нокаут місяця: боксер і не зрозумів, що його вирубали

14 березня, 15:05

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Один удар вирішив долю поєдинку

Неймовірно видовищним нокаутом завершився поєдинок між австралійцями Джеком Боуеном і Томом Вілкінсом. Уже в першому раунді Боуен піймав Вілкинса на контратаці й лівим хуком відправив суперника в нокаут.

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Том упав обличчям на канвас і швидко встав, але, зважаючи на його погляд і поведінку, він навіть не зрозумів, що його вирубали. Рефері зупинив поєдинок, а Вілкінс так і стояв дезорієнтований.

Зазначимо, що Боуен здобув другу перемогу на професійному рингу, а Вілкінс зазнав першої поразки за два поєдинки в профі.

Раніше ми писали, що легенда жіночого боксу не змогла повернути собі звання абсолютної чемпіонки світу. Брекхус вдруге поспіль програла Маккаскілл.

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бокс нокаут відео нокауту

Джерело: Сегодня|Спорт

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