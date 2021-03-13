"Спадкоємець" Кличка в Німеччині "замісив" небитого венесуельця

28-річний український суперваж Віктор Вихрист, якого називають "спадкоємцем братів Кличків", здобув свою шосту перемогу на профі-рингу. У німецькому Гамбурзі Вихрист на прізвисько Faust ("Кулак") здолав 39-річного представника Венесуели Вілмера Васкеса, для якого ця поразка стала дебютною в профі.

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Відзначимо, що нокауту не вийшло. Бій Вихрист – Васкес пройшов усю дистанцію в 8 раундів, за підсумками яких судді одноголосно віддали перемогу українцеві – 80:72.

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У цьому поєдинку Вілмер Васкес відзначився твердою головою, котра витримала удари Віктора Вихриста, а також тим, що в шостому раунді він примудрився висякатися прямо в рингу.

Для чемпіона Європейських ігор-2019 Вихриста це – друга перемога рішенням суддів за чотирьох вікторій нокаутом. Гіркоти поразки Віктор ще не відчував.

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Нагадаємо, перехід Вихриста в професіонали видався скандальним. Один із лідерів збірної України подався з любителів рік тому. Босам національної Федерації боксу це не припало до душі, і тренера Вихриста дискваліфікували на три роки, той у відповідь подав до суду.

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