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"Метелили" друг друга 12 раундов: "Это был величайший бой" (видео)

14 марта, 17:20

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Мексиканец Хуан Франсиско Эстрада победил Романа Гонсалеса из Никарагуа в чемпионском поединке

Сегодня утром по киевскому времени в Далласе прошел едва ли не самый зрелищный поединок последнего времени. "Это был величайший бой, который я видел вживую", – откликнулся о нем знаменитый британский промоутер Эдди Хирн. А встречались на ринге мексиканец Хуан Франциско Эстрада и Роман Гонсалес из Никарагуа. Бойцы представляют второй наилегчайший вес (super fly, до 52,2 кг).

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33-летний Гонсалес владел поясом WBA, а 30-летний Хуан – WBC. Смотрите нарезку лучших моментов боя за два титула чемпиона мира.

Парни очень активно провели все 12 раундов, установив рекорд для своей категории по выброшенным ударам.

Неудивительно, что судьям пришлось решать непростую задачу. В итоге один из них отдал преимущество Роману (115:113), а двое других – Хуану (115:113, 117:111). Но тот же Хирн поблагодарил обоих боксеров за невероятное зрелище. Даже в 12-м раунде у них находились силы для активных атак.

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Интересно, что Эстрада взял у Гонсалеса реванш за поражение в 2012 году, когда бойцы выступали еще в весе до 49 кг, и теперь владеет чемпионскими поясами двух организаций. У него в карьере – 42 победы и 3 поражения. Роман Гонсалес проиграл третий раз, а до этого 50 раз побеждал. Эксперты уже начали обсуждать возможность проведения третьего поединка крепких ребят.

Вчера вечером "Наследник Кличко" в Германии побил венесуэльца.

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