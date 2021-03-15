Русский
$ 27,73
33,08
  1. Спорт
  2. Новини боксу

"Іноді хочеться реально врізати": Усик розповів, як стримується в конфліктних ситуаціях

15 березня, 12:44

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Український боксер проповідує добро і справедливість

Непереможний боксер суперважкого дивізіону Олександр Усик відомий своєю релігійністю і схильністю до церкви. За словами спортсмена, віра допомагає йому в житті і, зокрема, часом допомагає вирішити конфлікти. Про це 33-річний уродженець Криму розповів у передачі "Люди церкви".

Реклама

В той же час Усик заговорив зі своїм поясом і навіть читає йому перед сном.

Олександр розповів, як мирне спілкування замінює застосування фізичної сили:

"У деяких життєвих моментах іноді хочеться людині реально врізати – за її дії, язик або якісь вчинки стосовно мене. Але я розумію, що навіть якщо я їй вріжу, то вона не зрозуміє і може на мене озлитися.

Я просто іноді вів діалог, пояснюючи, що чекає людину, якщо я йому вріжу. Або пропонував, що краще давай ми з тобою будемо дружити, спілкуватися або просто не будемо себе вести по-іншому. У нас же є людські почуття, які ми можемо відчувати: добро, любов, радість і все інше".

Олександр Усик

Олександр Усик / Фото: Instagram

Реклама

Нагадаємо, зараз українець готується до бою за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO проти Джозефа Джойса. Правда, контракт з британцем поки що не підписаний.

Днями можливий суперник Усика погорів на наркотрафіку.

Дивіться, як Олександр кидає м'яч вагою 12 кг:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

церква бокс віра Олександр Усик стриманість
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Дружина Усика та її сексуальний фотограф похвалилися новими кадрами
Дружина Усика та її сексуальний фотограф похвалилися новими кадрамиБокс
Нокаут на очах у Усика! Український
Нокаут на очах у Усика! Український "Халк" забив білоруса в першому раундіБокс
Легенда жіночого боксу не змогла повернути собі звання абсолютної чемпіонки світу
Легенда жіночого боксу не змогла повернути собі звання абсолютної чемпіонки світуБокс
Секс, гроші і трава: ТОП-10 скандалів Майка Тайсона
Секс, гроші і трава: ТОП-10 скандалів Майка ТайсонаБокс
Дружина Усика показала фото в стилі ню, поки чоловік ходить на тренування
Дружина Усика показала фото в стилі ню, поки чоловік ходить на тренуванняБокс
Шийці по печінці:
Шийці по печінці: "безголовий" нокаут від українського "Танка Т-34"Бокс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти