"Іноді хочеться реально врізати": Усик розповів, як стримується в конфліктних ситуаціях

Непереможний боксер суперважкого дивізіону Олександр Усик відомий своєю релігійністю і схильністю до церкви. За словами спортсмена, віра допомагає йому в житті і, зокрема, часом допомагає вирішити конфлікти. Про це 33-річний уродженець Криму розповів у передачі "Люди церкви".

Реклама

В той же час Усик заговорив зі своїм поясом і навіть читає йому перед сном.

Олександр розповів, як мирне спілкування замінює застосування фізичної сили:

"У деяких життєвих моментах іноді хочеться людині реально врізати – за її дії, язик або якісь вчинки стосовно мене. Але я розумію, що навіть якщо я їй вріжу, то вона не зрозуміє і може на мене озлитися. Я просто іноді вів діалог, пояснюючи, що чекає людину, якщо я йому вріжу. Або пропонував, що краще давай ми з тобою будемо дружити, спілкуватися або просто не будемо себе вести по-іншому. У нас же є людські почуття, які ми можемо відчувати: добро, любов, радість і все інше".

Олександр Усик / Фото: Instagram

Реклама

Нагадаємо, зараз українець готується до бою за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO проти Джозефа Джойса. Правда, контракт з британцем поки що не підписаний.

Днями можливий суперник Усика погорів на наркотрафіку.

Дивіться, як Олександр кидає м'яч вагою 12 кг:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама