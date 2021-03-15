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"Иногда хочется реально врезать": Усик рассказал, как сдерживается в конфликтных ситуациях

15 марта, 12:44

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский боксер проповедует добро и справедливость

Непобедимый боксер супертяжелого дивизиона Александр Усик известен своей религиозностью и склонностью к церкви. По словам спортсмена, вера помогает ему в жизни и, в частности, порой помогает разрешить конфликты. Об этом 33-летний уроженец Крыма рассказал в передаче "Люди церкви".

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В то же время Усик заговорил со своим поясом и даже читает ему перед сном.

Александр рассказал, как мирное общение заменяет применение физической силы:

"В некоторых жизненных моментах иногда хочется человеку реально врезать – за его действия, язык или какие-то поступки в отношении меня. Но я понимаю, что даже если я ему врежу, то он не поймет и может на меня обозлиться.

Я просто иногда вел диалог, объясняя, что ждет человека, если я ему врежу. Или предлагал, что лучше давай мы с тобой будем дружить, общаться или просто не будем себя вести по-другому. У нас же есть человеческие чувства, которые мы можем испытывать: добро, любовь, радость и все остальное".

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Instagram

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Напомним, сейчас украинец готовится к бою за титул временного чемпиона мира по версии WBO против Джозефа Джойса. Правда, контракт с британцем пока что не подписан.

На днях возможный соперник Усика погорел на наркотрафике.

Смотрите, как Александр бросает мяч весом 12 кг:

Усик занимается с большим мячом

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церковь бокс вера Александр Усик воздержание
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