Это нужно видеть! Топ-10 знаковых фотографий в истории спорта

7 января 1839 года считается днем изобретения фотографии. 172 года назад о процессе, который тогда назвали дагеротипия, сообщили на заседании Парижской академии наук.

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Вспомним десять самых знаковых фотографий в истории спорта.

"Вставай и дерись!"

Чемпион по боксу в супертяжелом весе Мухаммед Али стоит над Сонни Листоном. Али отобрал у Листона титул в 1964, а в матче-реванше в 1965 нокаутировал своего соперника в первом раунде. Листон рухнул на настил ринга, а разозленный Мухаммед Али отказался идти в нейтральный угол. Склонившись над Листоном, он закричал: "Вставай и дерись! Ты же у нас такой плохой парень!".

Рука Бога

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Пожалуй, самый знаменитый футбольный гол в истории. Аргентинец Диего Марадона на 51-й минуте четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу 1986 года против сборной Англии отправил мяч в сетку рукой. Арбитр не заметил нарушение правил и засчитал взятие ворот. Аргентина в итоге выиграла ЧМ-1986, а Диего заявил, что спорный мяч был забит "отчасти головой Марадоны, а отчасти рукой Бога".

Жест Black Power

Легендарный жест темнокожих легкоатлетов Томми Смита и Джона Карлоса вызвал мировой резонанс и позволил американцам сделать важный шаг к борьбе за равноправие. На Олимпиаде 1968 года во время исполнения гимна США на награждении афроамериканцы сняли обувь (знак солидарности беднякам в Штатах), опустили головы и подняли сжатые кулаки в черных перчатках.

Олимпийский комитет дисквалифицировал спортсменов и отправил домой, где их пожизненно исключили из сборной США. Томми и Джон оставили легкую атлетику и нашли себя в американском футболе. В 2016 году ветераны получили официальные извинения за дискриминацию от олимпийского комитета США, а их жесту Black Power был установлен памятник.

Культовое фото из женского футбола

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Финал женского чемпионата мира США – Китай. Американка Брэнди Честейн забивает решающий послематчевый пенальти и в порыве эмоций срывает с себя футболку и падает на колени. Только в Америке игру посмотрели 18 миллионов человек. Снимок ликующей Честейн облетел весь мир и появился на обложках журналов Newsweek и Time, а в 2019 году появился памятник, повторяющий этот жест Честейн.

По итогам голосования читателей Sports Illustrated обложка со снимком ликующей Брэнди заняла второе место в списке лучших за все время существования журнала. Фото уступило лишь обложке "Чудо на льду" 1980 года.

Чудо на льду

Так назвали легендарный хоккейный матч между сборными США и СССР. Он состоялся 22 февраля 1980 года на зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде. Выступая в ранге действующих чемпионов мира и Олимпийских игр, советская команда неожиданно проиграла (3:4) сборной, составленной из игроков студенческих команд. Для американских болельщиков "Чудо на льду" – одно из самых ярких событий второй половины XX века.

Тайсон кусает Холифилда

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28 июня 1997 года в Лас-Вегасе состоялся один из самых скандальных поединков в истории бокса. Матч-реванш между Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом завершился дисквалификацией "Железного Майка" в третьем раунде за укус соперника за ухо. Через 12 лет в программе Опры Уинфри Тайсон публично попросит прощения у Холифилда за свою выходку.

Его Воздушество

Дуэль по броскам сверху между Майклом Джорданом и Домиником Уилкинсом в 1988-м считается одной из лучших в истории конкурса. Финал встречи был мощнейшим по накалу страстей. Уилкинс в двух попытках набрал максимально возможное число очков – по 50. Джордан проигрывал, получив за второй бросок только 47 очков. Но последний бросок Уилкинса оказался менее удачным: он набрал всего 45 очков. Дойдя лишь до линии штрафного броска, Майкл Джордан прыгнул, пролетел расстояние до щита и аккуратно отправил мяч в кольцо.

Джесси Оуэнс

Темнокожий американец на Олимпийских играх 1936 года завоевал четыре "золота", выиграв дистанции 100 и 200 метров, эстафету 4×100 метров (с мировым рекордом) и прыжки в длину. Это произошло на глазах у Адольфа Гитлера, который отказывался жать руку чернокожим. Сам Джесси Оуэнс рассказывал, что Гитлер дружески ему помахал. А вот собственный президент Франклин Рузвельт не удостоил победителя поздравительной телеграммы.

1000-й гол и слезы Пеле

В 1969 году Пеле впервые волновался перед пробитием 11-метрового. Разбег, не слишком сильный удар и – гол! Он стал 1000-м в карьере легендарного бразильца. Матч пришлось прервать на какое-то время, чтобы Пеле получил поздравления и совершил круг почета.

"Из-за ворот ко мне бросилась толпа фотокорреспондентов. Вслед ринулись сотни зрителей с трибун, не обращая внимания на полицию. Болельщики неслись по мокрой траве прямо ко мне. Кто-то сорвал с меня футболку и протянул другую, с огромной цифрой 1000. Потом меня подняли на плечи и понесли по полю. От волнения у меня выступили слезы", – писал Пеле в своей книге.

Трагедия на "Хиллсборо"

15 апреля 1989 года на стадионе "Хиллсборо" в Шеффилде во время полуфинального матча Кубка Англии по футболу между клубами "Ноттингем Форест" и "Ливерпуль" произошла давка. Она повлекла смерть 96 болельщиков "Ливерпуля". Всего же в трагедии получили ранения разной степени тяжести 766 человек.

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