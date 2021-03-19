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Что такое Усик: боксер показал, как молотит соперников, но некоторых уважает

19 марта, 21:05

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Александр представил видеоролик на популярную тему и уважил "королей" дивизиона

В последние дни в Сети набрал популярность флешмоб под названием "Что такое..." В видеороликах под боевую музыку показывают кадры на определенную тему. На днях сборная Украины получила видеогимн, от которого мурашки идут по коже. Решил себе сотворить впечатляющий видеоряд и наш боксер Александр Усик.

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Супертяжеловес похвастался своими успешными боями на рингах в разных уголках планеты и на своей страничке в Instagram предложил поклонникам назвать следующего оппонента. А также назвать место, где должен состояться его очередной бой.

Напомним, в ближайшее время Усик в поединке за титул временного чемпиона по версии WBO должен сойтись с британцем Джозефом Джойсом. Уже известно, что промоутер Эдди Хирн готов привезти Джойса в Киев.

Пока же Александр тренируется в Киеве. Сегодня в сетях он представил трех, по всей видимости, самых сильных по его мнению бойцов супертяжелого дивизиона в необычном образе. На портретах Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер и сам Усик изображены настоящими воинами. Энтони – даже с оружием.

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Читайте также: Поветкин озвучил условие для боя с Усиком.

Смотрите, как Александр бросает мяч весом 12 кг:

Усик занимается с большим мячом

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