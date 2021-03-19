Українська
$ 27,68
32,98
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Чемпионский бой Усика в Киеве – реальность. Хирн готов привезти британца

19 марта, 16:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Знаменитый промоутер видит проблему только в распределении гонорарного фонда

Похоже, украинский боксер Александр Усик вновь будет биться в Киеве. Недавно сам уроженец Крыма говорил, что хотел бы провести бой на НСК "Олимпийский", а теперь и Эдди Хирн – промоутер его ближайшего соперника, Джозефа Джойса – высказал готовность организовать вечер бокса в Киеве.

Реклама

На днях Усик поставил в очередь наглеца Джойса, который хочет много денег.

Популярный ныне Хирн расставил акценты в чемпионских боях. Его слова приводит iFL TV:

"Контракт на бой Джошуа – Фьюри подписан. Теперь мы должны дать всем дату и место. Бой Усик – Джойс санкционирован WBO за временный титул. Позже победители должны сойтись в очном поединке. Если же этого не случится, то "временный" чемпион станет полноценным чемпионом мира".

Усик и Джойс

Усик и Джойс / Фото: Instagram

Реклама

При этом Эдди с энтузиазмом высказался о возможной встрече Джойса и Усика в столице Украины:

"Как я вижу, самая большая проблема — это распределение гонораров. Мне кажется, 80 на 20 — это тот вариант, который обсуждается и учитывает предыдущие гонорары. Очевидно, что Усик зарабатывал значительно больше, чем Джойс. Думаю, что за этот бой проведут торги.

Как я понял из разговора с Усиком, он хочет сделать бой в Киеве. Я с радостью его поддержу в этом. Конечно, Джо хотел бы поединок в Британии, но все равно будет рад поехать и в Киев. Организацию "файта" нужно ускорить: она сильно отстает от боя Джошуа – Фьюри".

Усик и Хирн

Усик и Хирн / Фото: Reuters

Читайте также: Усик рассказал, как сдерживается в конфликтных ситуациях: "Иногда хочется реально врезать".

Смотрите, как Александр разговаривал с поясом WBC:

Усик и его пояс WBC Видео: Instagram
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев бой бокс нск олимпийский Александр Усик Джо Джойс Эдди Хирн
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Легенда женского бокса не смогла вернуть себе звание абсолютной чемпионки мира
Легенда женского бокса не смогла вернуть себе звание абсолютной чемпионки мираБокс
Убийственная двойка, после которой боксер ползал по рингу как младенец
Убийственная двойка, после которой боксер ползал по рингу как младенецБокс
Украинский Тайсон весит 122 кг и вырубил все своих соперников:
Украинский Тайсон весит 122 кг и вырубил все своих соперников: "Классный боксер"Бокс
Александр Усик:
Александр Усик: "Я не снимался в фильме Оксаны Марченко. Это – информационная война"Бокс
"Наследник" Кличко в Германии "замесил" небитого венесуэльцаБокс
Девушка без комплексов: сексуальная боксерша разделась до трусиков на взвешивании
Девушка без комплексов: сексуальная боксерша разделась до трусиков на взвешиванииБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять