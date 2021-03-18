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Усик определил место для наглеца Джойса, который хочет много денег

18 марта, 12:14

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский и британский боксеры спорят о распределении гонорара

Александр Усик и Джозеф Джойс никак не договорятся о бое за титул временного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе по версии WBO. Промоутер украинского боксера Александр Красюк хочет для Усика 93 процента призового фонда. По крайней мере, не менее 80%. С этим команда 35-летнего британца не согласна и требует справедливости от WBO.

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Украинец решил несколько стряхнуть соперника и поставить его на место, адресовав ему пост на своей страничке в Twitter:

"Команда Джойса сделала нам предложение. Оно оказалось неприемлемым, поэтому мы сделали более реальное встречное предложение. Джойс не должен думать о себе слишком много. Ему следует стать в очередь со всеми остальными. Окончательное решение я буду принимать сам".

Джойс и Усик

Джойс и Усик / Фото: matchroomboxing

Тем временем, Поветкин озвучил условие для боя с Усиком.

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Несмотря на довольно жесткий тон Александра, промоутер британца Фрэнк Уоррен примирительно предложил "сделать бой для фанатов" и сообщил, что никакого нового предложения от команды украинца не получал. И заявил, что и сам он, и Джойс очень хотят организовать бой с Усиком.

На днях Усик рассказал, как сдерживается в конфликтных ситуациях: "Иногда хочется реально врезать".

Смотрите, как Александр общался с поясом WBC:

Усик и его пояс WBC Видео: Instagram

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