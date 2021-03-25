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Пірне до акул і крокодилів! Боєць UFC після COVID-19 ризикне своїм життям

25 березня, 16:52

Олена Павлова Олена Павлова

Непереможний швед, який втік з Росії, в березні ледь не завершив кар'єру

Шведський боєць UFC з чеченським корінням Хамзат Чимаєв вирішив тренуватися в екстремальних умовах. Майстер змішаних єдиноборств, який виступає в в напівсередній і середній вагових категоріях, вирішив готуватиметься з акулами і крокодилами. Раніше чеченець, який втік з Росії, кинув виклик Макгрегору.

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Про незвичайний підхід Чімаєва до тренувань розповів менеджер бійця Алі Абдель-Азіз.

"На цьому тижні ми поговорили з ним. Він сказав мені, що навіть збирається освоїти в якості нового спецметоди тренувань плавання з акулами і крокодилами", – цитує менеджера MMA Mania

Хамзат Чимаєв

Хамзат Чимаєв / Фото: Instagram

Нагадаємо, що 1 березня 2021 роки після довгого лікування від COVID-19 і важкого відновлення Хамзат оголосив про завершення кар'єри в UFC. Однак президент промоушена Дана Уайт допоміг йому з організацією лікування, а глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров особисто переконував не кидати великий спорт.

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Відзначимо, що 26-річний Чимаєв провів в змішаних єдиноборствах дев'ять боїв, і всі виграв. У тому числі і три поєдинки на турнірах UFC. У 2011 році він втік з Росії і попросив політичного притулку в Швеції.

Раніше UFC представив ТОП-10 кращих нокаутів 2020 року, і дострокова перемога Чімаєва над Джеральдом Міршартом опинилася в п'ятірці.

Еммануель Келгун. Нокаут в ММА Відео: Instagram

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крокодили акули UFC змішані єдиноборства тренування Хамзат Чимаєв
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