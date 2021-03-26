Дайте ему титул, пока никто не пострадал: боец чумовым приемом едва не сломал сопернику шею

Российский боец смешанных единоборств Ислам Омаров одержал победу над своим соотечественником Бибертом Туменовым на турнире ACA 120. Победителя удалось определить лишь судейским решением, но зрителям надолго запомнится прием Омарова в конце второго раунда.
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Омаров схватил соперника возле сетки и резко бросил головой вниз. Туменов так мог и шею сломать, но, к счастью, боец избежал серьезной травмы и продолжил бой.
В комментариях под видео болельщики сравнивают бросок Ислама с "дагестанскими авиалиниями", а один из них предложил "отдать ему титул, пока никто не пострадал". Отметим, что Омаров одержал 10-ю победу подряд.
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