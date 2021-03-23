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У Росії вбили в ресторані чемпіона ММА

23 березня, 13:58

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Алан Хадзієв брав участь в бійці

У Росії загинув дворазовий чемпіон FCF MMA зі змішаних єдиноборств Алан Хадзієв. Він брав участь в бійці в ресторані і отримав смертельне поранення.

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Разом з Аланом в бійці загинув ще один чоловік – місцевий підприємець. Ще один потерпілий отримав серйозні травми і в даний час знаходиться в реанімації, повідомляє телеграм-канал Baza

Хадзієв в одному з інтерв'ю розповідав, що він прийшов в ММА в 25 років.

"Все життя займався різними видами спорту. Бойові мистецтва завжди були на першому місці в моїй спортивній кар'єрі. У підсумку залишився в ММА, про що ніколи не шкодував. Багато хто вважає ММА найнебезпечнішим видом спорту. Хоча ММА безпечніше гірських лиж, велоспорту і спортивної акробатики. У будь-якому виді спорту можна отримати серйозні травми", – говорив Алан.

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Також в одному з інтерв'ю Хадзієва запитували, чи вирішував він коли-небудь спірні питання в бійці. "Моє рідне місто Моздок в Осетії – дуже багатонаціональне. Там іноді траплялися бійки – на вулицях, на дискотеках. А закінчувалося все рукостисканням", – відзначав боєць.

Раніше ми писали, що кубинського боксера застрелили на свинофермі у Флориді через два дні після кращого бою в кар'єрі. Йендріс Родрігес Вальдеc в суботу завершив поєдинок внічию, а в понеділок загинув від рук "боягузливого дегенерата".

Також ми повідомляли, що помер 25-річний боксер Болот Атакулов. З'явилися подробиці вбивства киргизького боксера в Росії. Атакулов посварився з дівчиною, за що був до смерті побитий п'яним відвідувачем бару.

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MMA змішані єдиноборства

Джерело: sport24.ru

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